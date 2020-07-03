【新冠肺炎】居美田邨美秀樓患婦確診　1253名居民經檢測後對新冠病毒呈陰性

▲ 居美田邨美秀樓一家三口早前確診，衞生防護中心及後到該處派深喉唾液樣本瓶為居民檢測。（經濟日報資料圖片）

本港日前新增一宗本地個案，涉及第1233宗確診的46歲港婦居於大圍美田邨美秀樓，同住的丈夫及兒子早前從美國返港，接受家居檢疫隔離期間確診，屬第1205宗及1206宗確診個案。衞生防護中心日前已向美田邨美秀樓派發深喉唾液樣本瓶，至今日(3日)下午4時已收回1253個樣本，經檢測後對新冠病毒呈陰性反應。

【新冠肺炎】本地感染再現美田邨46歲婦發病後曾訪街市 同住兩家人早前返港後確診

涉事的46歲患婦上周五（6月26日）出現發燒、乏力及咳嗽症狀，曾到藍田一名私家醫生求醫，入院前曾到大圍街市鄰近的蔬菜和鮮肉店舖，以及美田邨一間超級市場，外出期間亦有戴口罩，患婦於周三(1日)確診；衞生防護中心相信患婦或透過與丈夫及兒子家居接觸受感染，列為與輸入個案有流行病學關連個案。

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責任編輯：陳正怡