【酒店優惠】經Klook預訂酒店住宿套餐獲贈$200優惠　5間酒店住宿優惠低至28折【附優惠詳情】

▲ 透過Klook預訂酒店Staycation套餐，抵上加抵！（圖片由Klook提供）

最近不少酒店都推出Staycation住宿優惠，驚喜一浪接一浪。客人透過Klook平台預訂酒店度假Staycation，成功付款後，可獲得HK$200優惠！為大家推介幾個適合家庭樂和情侶的Staycation優惠，優惠低至28折！

Klook x DBS信用卡預訂優惠

Klook與DBS信用卡合作推出預訂優惠，新Klook用戶及現有用戶憑指定 DBS信用卡預訂滿HK$200，「DBSSUMMER5」（新Klook用戶）；「DBSSUMMER8」（現有用戶），更可享最多HK$150優惠！（新用戶最高現金折扣額為HK$150，現有用戶最高現金折扣額為HK$100並可使用優惠碼3次）。

持有指定DBS信用卡的新Klook用戶或現有用戶，可使用優惠預訂酒店Staycation，第二次再透過Klook預訂酒店Staycation，即可享減HK$200優惠！

香港文華東方酒店

香港文華東方酒店推出適合家庭樂的住宿優惠，2位成人加1位小童只需HK3,278（已加一服務費），就可享有價值HK$888的餐飲或水療禮券，免費升級至上一客房類別，還送早餐，以及24小時靈活入住及退房服務。

經Klook預訂，更可獲酒店馳名自家製玫瑰花瓣果醬。

此外，凡入住酒店的賓客，可獲贈價值HK$600的文華水療中心單日康體通行證，賓客可在退房後1個月內兌換！

香港沙田凱悅酒店

香港沙田凱悅酒店也推出家庭住宿優惠，2位成人加1位小童星期五至日期間入住，只需HK$2,178，可享山景行政套房，包飲食消費回贈HK1,100，更可享免費泊車優惠。

爸爸媽媽可帶小朋友到鄰近酒店的科學園踏單車，再回酒店吃晚餐，享受親子時光。

港威酒店

港威酒店24小時悠閒之旅的酒店度假優惠，價錢非常相宜。2位成人及2位小童在星期五或六入住，只需HK$867，即可享高級客房住宿及於貴賓樓層雅座免費享用早餐和黃昏雞尾酒。

香港君悅酒店

香港君悅酒店推出「情侶慶祝紀念日貼心住宿體驗」低至31折優惠，連港灣壹號中菜廳或Grissini 意大利餐廳雙人晚餐，及自助早餐的一次24小時住宿體驗，星期日至星期四只需HK$2,618，加HK$990更可享受「靜水沁園」一人60分鐘按摩（適用星期一至星期四）。

如計劃和伴侶慶祝紀念日或生日的話，可提前與酒店聯絡，可能會有意外驚喜！

馬哥孛羅香港酒店

馬哥孛羅香港酒店「點滴回憶」住宿度假優惠，經Klook預訂可享低至31折優惠。

最優惠套票只需HK$977，就可入住豪華海景客房，更送你九龍公園晨曦生態之旅、意大利餐廳Cucina的豔麗「味」影下午茶、馬哥孛羅曲奇禮盒及手工果醬兩瓶。

Klook酒店Staycation優惠詳情：https://bit.ly/2BBl4to

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責任編輯：王芷瑩