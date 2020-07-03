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美國白宮御用酒莊Beaulieu Vineyard 80周年紀念買2瓶酒送一對Riedel水晶杯

休閒 19:24 2020/07/03

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熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

Beaulieu Vineyard, Georges de Latour, Private Reserve, Cabernet Sauvignon, 2016（特價$1,299）︰BV與Riedel天作之合衍生的全球限量版水晶酒杯，杯口寬大，兼有錐形窄邊。（圖片酒莊提供）

1991年布殊在簽署冷戰終止的儀式上，以1970年的Beaulieu Vineyard（BV）, Georges de Latour, Private Reserve, Cabernet Sauvignon宴客；1996年克林頓在白宮設宴招待摩洛哥王，同樣以BV招待。

難怪這個來自加州的Beaulieu Vineyard有「美國白宮御用酒莊」之稱，因為多來來擁有漂亮的成績表；而為慶祝其招牌作——Georges de Latour, Private Reserve, Cabernet Sauvignon踏入80周年，更與奧地利著名Riedel酒杯品牌合作，推出限量水晶酒杯，齊齊為這白宮御用酒乾杯！

Beaulieu Vineyard, Georges de Latour, Private Reserve, Cabernet Sauvignon, 1981（特價$1,899）︰連1981年也可以買到，實在罕有。不過，要預訂，約11月才有貨到。（圖片酒莊提供）

為甚麼這葡萄酒叫Georges de Latour？很法國的名字。對！他正是來自法國波爾多的BV酒莊創始人，移居美國加州後，1900年在Rutherford成立了Beaulieu Vineyard，更獨具慧眼，1936年在法國聘請了釀酒師Andre Tchelistcheff到酒莊工作。

Andre被譽為「加州釀酒之父」，原因是他不僅為BV，也為加州帶來釀酒業的改革，如引進溫度控制的發酵過程、提倡紅酒需要經過乳酸發酵（Malolactic Fermentation）等。

在Andre努力鑽研下，Georges de Latour, Private Reserve, Cabernet Sauvignon的首個年份（1936），在1940年正式上市。從那時候起，幾乎所有白宮的重要宴會，都可以見到BV的踪影，並受到第一夫人Anna Eleanor Roosevelt和英國前首相邱吉爾讚賞。

今次傳媒試酒會，就有機會試到年份久遠的1981及新年份2016年。從2016年葡萄酒的資料顯示，Cabernet Sauvignon葡萄佔了97%，而Petit Verdot只佔3%，在九成新的法國木桶陳年22個月才推出市場。

1981年的香氣，明顯是老酒的風味－－煙草、皮革、香料，還有一點渣滓在酒中，但入口仍然酸度很高，收結平衡。而新簇簇的2016年，則入口充滿黑莓濃厚的口感，好硬朗，但單寧不重；順滑，中段有酸度貫穿，收結回味。只是幻想，如果將兩枝酒合併，有老酒的醇香，但又有新酒的濃郁，那就好了！

 

Info

Watson's Wine

地址︰中環德己立街1-13號世紀廣場LG地下3號舖

電話︰2537 6998

備註︰中環店設有BV品牌展示與品鑑區，由即日至7月27日，凡於Watson's Wine購買兩枝指定年份的BV, Georges de Latour, Private Reserve, Cabernet Sauvignon，有機會獲得Riedel限量版水晶酒杯一對。

撰文：何小雲

 

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