教育局完成閱覽自願送審通識教科書　預計8月中公布修訂內容

▲ 教育局今（3日）表示，表示已完成閱覽6間出版社共8套高中通識科「教科書」，及向其提供改善建議。（資料圖片）

自去年反修例風波後，通識教育科教材被指有偏頗之嫌，教育局去年推出一次過的高中通識科「教科書」專業諮詢服務，變相「自願送審」。教育局今（3日）表示，原先自願參與的7間出版社，有1間因「商業考慮」而退出，並表示已完成閱覽其餘6間出版社共8套「教科書」，及向其提供改善建議，預計出版社可於下月中可公布有關修訂內容，意即師生要在新學年開學前夕方知悉修訂內容。

教育局今日（3日）在網頁公布已初步完成自願參與專業諮詢服務的出版社，及其高中通識教育科「教科書」名單及冊次。

教育局發言人表示，局方委任的專業諮詢服務團隊，已按高中通識教育科的課程宗旨和目標，完成閱覽參與諮詢服務的「教科書」。教育局亦已與相關出版社會面，提供專業意見以改善參與諮詢服務的高中通識教育科「教科書」質素。局方表示，會參考是次經驗，考慮加強該科的質素保證措施，包括課本送審的可行性。

對比早前公布的參與名單，培生教育出版（亞洲）有限公司不在最新名單之列。局方指，原先有7間出版社參與，涉及10套「教科書」，但有個別出版社因「商業考慮」而退出，據局方了解，退出的出版社已通知相關學校，並請學校按需要考慮選用其他已接受專業諮詢服務並作修訂的通識教育科「教科書」；故此共有來自6間出版社的8套「教科書」已初步完成諮詢服務。

局方預計出版社可於8月中以「修訂列表」形式於其網頁上載有關「教科書」的修訂內容，讓使用該「教科書」的師生知悉；出版社亦可按需要編印修訂版本，加入有關的修訂內容。

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記者：馮琪雅