【新冠肺炎】新增5宗輸入個案　3患者無病徵年紀最小為3歲

▲ 本港今日（3日）確診5宗新冠肺炎個案，均屬外地傳入。（馮漢柱攝）

本港今日未有新增新冠肺炎本地感染個案，惟錄得5宗輸入個案，患者介乎3歲至49歲，包括一人前日(1日)於吉隆坡抵港，另有3人昨日(2日)分別由伊斯坦堡、馬尼拉及倫敦抵港，當中三人並無病徵。本港累計至今已有1247宗確診及1宗疑似個案。

新增5宗確診個案涉及4女1男，年齡介乎3歲至49歲，其中第1244宗確診為一名9歲女童，一直無病徵，現於東區醫院留醫，而第1245宗確診的3歲男童前日乘搭KA734航班由吉隆坡抵港，一直未有病徵，今日確診，現於伊利沙伯醫院隔離治療。另有一名第1248宗確診的49歲女子昨日乘搭BA031航班由倫敦抵港，同樣無病徵，已送往瑪嘉烈醫院隔離治療。

至於第1246宗確診的33歲女子昨日由伊斯坦堡抵港，早於6月22日出現症狀；而第1247宗確診的26歲女子同樣於昨日由馬尼拉抵港，周一(29日)有症狀，現於往瑪嘉烈醫院隔離治療。本港累計至今日已錄得1247宗確診及1宗疑似個案。

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記者：陳正怡