▲ 葉劉自爆，當年得罪陳方安生而被「燉冬菇」。（資料圖片）

前政務司司長陳方安生上月宣布退出政壇，「過較平靜生活」。前保安局局長葉劉淑儀曾經與陳方安生共事，她於自己主持的網上節目《阿太主場》中爆料，當年曾因得罪陳方安生，形容被「燉冬菇」。

葉劉於節目中大談從前與陳方安生共事的點滴。話說，97回歸後，葉劉淑儀擔任署理保安局局長的職位，當時任職政務司司長的陳方安生是其「頂頭」上司。

1999年1月終審法院裁定，任何香港人所生的兒女都有居港權，這個裁決令大批內地人湧到香港拿取居港權。葉劉淑儀透露，為解決相關問題，陳方安生主張修改基本法，而葉劉淑儀和律政司司長梁愛詩則主張人大釋法。然而，最終人大決定釋法，陳方安生的建議沒被採納。

葉劉淑儀認為，自己因此得罪陳方安生，因為後來，當葉劉淑儀擔任了一年多署理保安局局長後，曾出席由陳方安生擔任主席的晉升委員會（Promotion Board），正當大家都以為她可以升職，但卻無法「坐正」。葉劉透露，最後要靠時任特首董建華「出口」，吩咐陳方安生在半年內再開一次晉升委員會，將自己晉升。



葉劉又笑指，在2007年立法會補選、她與陳方安生之間的「兩太之戰」時，她經常被指笑容不及陳方安生，因為陳方安生臉上有兩個深深的酒窩。

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