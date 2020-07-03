【港區國安法】黃之鋒急需300萬坐船着草？

▲ 疑有人冒充黃之鋒，要求捐款 「政壇怒漢」圖片

前香港眾志常委羅冠聰昨夜證實已離開香港，表示日後專注爭取國際支持的工作。大家可能會問，前眾志秘書長黃之鋒會不會離港？豈料，真的有社交網站發帖稱，WhatsApp收到自稱是「黃之鋒」的信息，指「急需300萬元坐船走佬到台灣」，並要求以轉數快轉帳。

有關帖文來自Facebook專頁「政壇怒漢」，內容大意是「急！香港之子又要籌錢，不過今次係着草，日後美帝重酬！謝！」又附有一張WhatsApp對話截圖，內容提及「你好，我係黃之鋒，因為國安法通過咗，戶口被凍結咗拎唔到錢。加上我退出咗眾志，之前的捐款又用唔到。現在我急需300萬坐船走佬到台灣」，又指「多少$$無所謂，到咗台灣我收到美國佬資助，就會雙倍還畀你。拜託」。

黃之鋒今日（3日）在社交網站轉發傳媒報道，形容這是「假新聞」，並強調「個人戶口沒被凍結」。

黃之鋒在社交網站表示，有市民勸其留有用之軀，有姨姨哭着求他離開，而自己亦知悉「面對被送中、被消失、被無期扣押的危機」，他續稱，「我想我自己也有充分的考慮與打算，即使面對各種不確定性，還有自己應該擔當的角色。」

事實上，黃之鋒正參加9月立法會選舉的民主派初選。爭取於九龍東直選出選的黃之鋒，雖未必最終會否被DQ，但他昨晚在藍田港鐵站外擺街站，積極向市民派傳單。因此，有政界中人估計，黃之鋒暫時不似有離港的打算。