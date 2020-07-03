【新冠肺炎】衞生署今起因應機場抵港人數　准低風險地區返港者毋需亞博館等候檢測結果

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情回穩，惟近日仍持續出現輸入個案，衞生署指因應近日經香港機場抵港者大增，今日(3日)起如亞博館及富豪東方酒店等候檢測人數達上限後，低風險地區的抵港人士於亞博館收集深喉唾液樣本後，可直接自行前往酒店或返家作強制檢疫隔離。

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衞生署表示，現時亞博館臨時樣本採集中心及富豪東方酒店等候檢測結果中心，合共最多可容納1200至1500人，惟由於近日經機場返港人士數量大增，當兩處檢測人數達容量上限後將按風險評估採取分流措施。

署方今日起實施有關新措施，抵港人數如逾兩檢測中心容量，來自風險較低地區的抵港人士，將可於亞博館收集深喉唾液樣本後，直接自行前往酒店或返家作強制檢疫隔離14天。

有關低風險地區將按當日來港航班及當地疫情而定，今日則為上海、台北、胡志明市、河內及曼谷航班的抵港人士，可於亞博館收集深喉唾液樣本，直接自行前往指定地點檢疫。

如預計當日抵港人數超出兩個中心可容納的人數上限，衞生署會按風險評估採取分流措施；如有關人士的檢測結果為陽性，將獲盡快安排送院治理，並安排其密切接觸者到檢疫中心。

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署方稱，就等候檢測結果中心的留宿安排，署方會因應設施的容量及當日下午抵港航班的人數靈活處理，有需要時即使在下午抵港人士亦會安排留在臨時樣本採集中心等候結果。

衞生署呼籲抵港人士聽從現場職員指示，並為抵港安排預留彈性。

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記者：陳正怡