尹兆堅七一被捕後拒保釋放　曾因心絞痛送院治理

▲ （民主黨Facebook）

民主黨尹兆堅於前日（1日），在銅鑼灣的街站被捕，拘留期間不適送院，在今晚拒保獲釋放。他透露，當日是涉阻差辦公、妨礙警務人員執行職務被捕，認為警方於港區國安法生效後，自製衝突濫捕濫告「祭旗」，認為當日被捕是「莫須有」，相信自己的例子只是冰山一角，甚至有機會因議員身份獲得優待。

尹兆堅憶述，當日警方突然向記者警告非法集結，對警方做法感到莫名其妙，才向指揮官提醒在場只是記者，卻被要求沒收揚聲器，之後在沒有警告下被按在地上拘捕，期間有警員朝其面部施放胡椒噴霧，拘捕期間其眼鏡有所損壞。

尹兆堅又指，去到警署後，因手臂受傷及心絞痛，3個鐘頭內3次要求入院，才被送往醫院，而救護員檢查後證實，其心電圖結果不尋常、血壓超標，需以緊急個案送院，住院期間曾驗血、照X光、接受電腦斷層掃描等，未來還需要覆診。

尹兆堅在住院期間全程上手扣及鐐鏈，他批評期間遭看守警員無禮對待，有關行為涉違反警例。他指出，有警員不斷以言語挑釁及挑動他的情緒，例如將飯盒放在他面前形容作「祭品」，又不依遵醫護人員指示，他已向落取口供的重案組警員投訴，未來亦會作出追究，不希望有關行為持續在警隊發生，令其他市民受害。

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責任編輯：陳宛彤