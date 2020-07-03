選管會強調不記名保密投票屬重要原則　任何改變須有充分理由

▲ （經濟日報資料圖片）

有建制派立法會議員建議，應於9月立法會選舉的投票站加設閉路電視，以防選舉有不公平情況發生。選管會回應有關建議時表示，投票制度其中一項重要原則是不記名及投票保密，有關安排長久以來得到市民信任，任何重要改變必須有非常充分理由，以免削弱公眾對選舉制度信心；惟選舉事務處會於點票站裝設攝錄設施，保障公眾和工作人員安全。

對於去年區議會選舉接獲投訴指有人重複排隊，以加長某年齡層選民的輪候時間，選管會指有關是絕對要不得的行為，如發現有人懷疑重複排隊妨礙其他選民投票，票站工作人員會通知執法部門處理；就行動不便的選民，票站主任會安排座位予他們輪候領取選票。

發言人稱，立法會換屆選舉的籌備工作進行得如火如荼，強調選舉是重要的憲制安排，任何人都不應以暴力干擾或影響選舉，呼籲社會各界珍惜立法會選舉這個非常重要的平台，守護香港一直以來良好的選舉文化，讓選舉能公平及和平有序地進行；如有候選人認為被針對而影響選舉公平性，可提選舉呈請，並由法庭決定。

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責任編輯：陳正怡