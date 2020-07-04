【升中派位】疫下升中派位叩門添變數　跨境生或棄學位　本地生成功機會增

▲ 中一統一派位結果將於下周二揭盅，大部分學校在疫下仍保留叩門面試或筆試。（資料圖片）

中一統一派位結果將於下周二（7日）揭盅，疫情為今年叩門安排及結果添變數。有中學校長估計，至今未能復課的小六跨境生，或會因為疫情或社會事件而放棄本港學位；而大部分學校在疫下仍保留叩門面試或筆試，令跨境生失去叩門資格，變相令本地生叩門成功機會增加。有收錄較多跨境生的北區名校，因決定升留班的校內考試押後，而需延遲公布部分叩門位的結果。

學校多保留面試筆試 或縮規模

早前在升中自行分配學位階段，在疫情持續下不少學校都取消實體面試，但中學校長會主席鄧振強向本報表示，因各間學校需處理的叩門生人數較少，預計下周中一派位放榜後，大部分學校的叩門安排會與往年相近，依舊會進行面試筆試，並以筆試為主，但疫下可能會縮小規模，如篩走更多申請人，以減少進行面試或筆試的人數。

鄧振強表示其任教位於元朗的香港管理專業協會羅桂祥中學，仍會保留筆試及面試，但未會縮小規模。

而中西區名校、聖若瑟書院，副校長黃婉芬表示，疫下叩門，家長仍須實體交表，將於放榜翌日、即下周三（8日）截止收表，並於下周五（10日）舉行入學試，考核中英數3科能力，但會按照文憑試的防疫措施進行，校方同時會考慮申請人其他課外活動表現，但不設面試。

因小六跨境生本學期也未能來港復課，鄧振強建議學生家長提早聯絡心儀學校，做好叩門準備工夫，如知悉學校是透過面試取錄叩門生，可嘗試向校方申請進行視像面試，但如果學校要求筆試，便未必能夠向學校叩門。

押後校內試 叩門結果延遲公布

屬北區英中名校的道教聯合會鄧顯紀念中學，校長劉志遠表示，以往該校每年有3、4個叩門位，大概200人叩門，即超過50人爭1個位，以往都是在放榜當日中午12時截止報名、當日下午考筆試，隨即公布結果，惟今年受疫情影響，令決定學生「升留班」的校內試延遲進行，未知新學年確實的中一學額，故需「扣起」部分扣門位，延至放榜後約3日後才公布，而放榜正日只能公布首2、3名叩門生結果。

劉志遠校長明言，今年「無可能安排跨境生考筆試」，亦不設網上筆試，難以讓跨境生叩門。劉志遠說，雖然叩門的跨境生會減少，但區內不少本地生仍想報讀該校，估算叩門生人只會輕微下調；他知悉其學校有約3、4名跨境生，已退學或正物色內地學校。鄧振強校長亦估計，有跨境生可能考慮到疫情及社會事件，會放棄香港學位、選擇留在內地升學。

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記者：馮琪雅