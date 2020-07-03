【港區國安法】教育局向全港學校發通告　要求師生均須正確認識港區國安法

▲ 教育局7月3日就《港區國安法》實施向全港中小學及幼稚園發通告。

《港區國安法》生效第3日，教育局7月3日向全港中小學及幼稚園發通告，要求學校各級人員參考法例內容及政府相關資訊，正確掌握有關法例的重要訊息及適用範圍；並要求學校按學生的認知發展及能力，適當及適時解釋立法背景及意義等，並提醒學生須遵守有關法例。

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隨著《港區國安法》生效，局方會加強培養學生的國民身份認同，並將盡快提供更詳細的教學及學校管理指引，並繼續透過更新課程及編製教學示例等多重方式支援學校。

教育局在通告中提供《港區國安法》的全文網頁及相關小冊子網址，指出立法目的在於維護國家安全，確保「一國兩制」行穩致遠，強調有關法例旨在防範、制止和懲治4類嚴重危害國家安全的行為或活動，即分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動及勾結外國或境外勢力危害國家安全的罪行，針對的是「極少數違法犯罪的人」，

一般香港市民（包括學校人員和學生）不應及不會參與危害國家安全的行為或活動，不會受《港區國安法》影響。

教育局指出，幫助學生正確認識國家及國家和香港的關係、加強他們的國民身分認同、讓他們了解法治精神及其他相關議題，均是學校的基本責任。

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局方會尋求相關政策局及不同範疇專家的意見，及考慮教育界的實際情況，盡快就如何在學校管理、學習活動等方面，提高學生的國家安全意識和守法意識，提供更詳細指引。並會與學界及辦學團體保持聯繫，適時提供支援。

通告列明《港區國安法》實施後，學校的責任：

學校各級人員（包括學校管理層、所有教學及非教學人員）均應參考《港區國安法》的內容及政府發放的相關資訊，以便正確地掌握有關法例的重要訊息及適用範圍；

學校須按學生的認知發展及能力，適當及適時向學生解釋國家安全的重要性、《港區國安法》的立法背景及意義等，讓學生獲得正確的資訊，清晰了解法例，並提醒學生須遵守有關法例，正如遵守其他香港現有法例一樣，培育他們成為守法的良好國民和公民；

學校須致力提升學生對國情、中華文化以及《憲法》和《基本法》的認識；

學校應與家長保持緊密溝通，幫助學生以理性和正面的態度認識國家安全及有關法例，讓學生自覺地守法；

學校亦須因應學生情緒及行為上的需要，透過跨專業協作，與家長一同加強關顧學生，並適時為有需要的學生提供輔導及支援，幫助他們建立正確的價值觀、同理心、對他人的尊重及守法意識，共同守護學生。

配合《港區國安法》實施，教育局的工作：

教育局會全力繼續以「多重進路方式」支援學校，包括更新課程、編製教學示例、製作學與教資源，以加強國家安全教育的學習元素，並為校長和教師提供專業發展課程；

教育局在強化學校推行《憲法》和《基本法》教育的同時，亦會透過學校探訪、教師學習圈，向學校提供專業支援和建議；

協助學校推行國家安全教育，讓學生清晰了解國家和香港密不可分的關係，以及《港區國安法》對「一國兩制」的落實和香港穩定發展的重要性。

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責任編輯：馮琪雅