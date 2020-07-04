【移民加拿大】加拿大宣布暫停與香港引渡協議　 總理杜魯多：研究對香港實施更多移民措施

▲ 加拿大宣布暫停與香港引渡協議，總理杜魯多表示會研究對香港實施更多移民措施（相片來源法新社）

加拿大宣布暫停與香港的引渡協議，並禁止向香港出口敏感軍事物品。總理杜魯多亦表示，因應中國對香港實施《港區國安法》，正研究更多對香港實施的措施，當中包括移民措施。

加拿大外長商鵬飛(Francois-Philippe Champagne)發表聲明，禁止出口敏感軍事物品到香港。加拿大政府又宣布，暫停與香港之間實行的引渡協議。聲明中提到，加拿大深切關注中國對香港實施「港區國安法」，會繼續為港人發聲。另外，加拿大將會更新對香港的旅遊提示，建議加拿大國民留意「港區國安法」所帶來的潛在影響。

加拿大總理杜魯多日前發表演講表示，相信香港的「一國兩制」框架，他本人支持港人，同時亦繼續支持與香港之間的聯繫。杜魯多續指，加拿大政府正因應中國對香港實施《港區國安法》，研究更多對香港實施的措施，包括移民措施，但演講期間他未有交待詳情，只表示會在未來數日或數星期內公布更多細節。

英國人權組織Hong Kong Watch報道，加拿大政府可能會推出加拿大救生艇「Young Talents Scheme」，對象為18至35歲香港人，而沒持有BNO人士。報道又提到，申請者可在加拿大之大專院校升學，並可以工作及申請加拿大政府的貸款計劃支持及學費，也可能根據計分計劃給予優先。

加拿大曾表示 2021年目標招收37萬名新移民

加拿大移民局近年宣布放寬移民政策，2019年至2021年的3年間將會引入共108萬名新移民，單在2021年目標招收37萬名新移民。

加拿大是傳統移民國家，其中魁北克省仍接受港人移民，申請人需證明有200萬加元（約1,112萬港元）資產，在過去5年的2年內，必須有全面的管理經驗，包括公司策劃、管理以及財務和人事管理經驗。另外，申請人要投資120萬加元（約668萬港元）於政府指定移民基金，為期5年，其後將獲歸還本金。

申請人透過加拿大技術移民並不容易，因為大部分申請人都具大學畢業、流利英語及擁工作經驗，簡單而言，如果沒有當地僱主聘用及省政府提名，幾乎難以透過技術移民到加國。

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責任編輯：王俊賢