【港區國安法】鄭若驊促勿用「光復香港」口號　稱傳媒正常採訪不須憂慮

▲ 港府日前發聲明指「光復香港」口號有港獨和分裂國家含意，律政司司長鄭若驊指，政府對口號解釋一直無變。（資料圖片）

港府日前指「「光復香港、時代革命」口號在今時今日，是有港獨、或將香港特區從中華人民共和國分離出去、改變特區的法律地位、或顛覆國家政權的含意。律政司司長鄭若驊今早（4日）在電台節目稱，政府對口號的解釋一直無變，不是《港區國安法》立法後忽然改變。

鄭若驊稱，《港區國安法》出台後，市民如果因「光復香港，時代革命」8個字而犯到組織、策劃、實施或參與實施旨在分裂國家的行為就是犯罪，港府不希望市民以身試法。

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被問到唱《願榮光歸香港》是否犯法，鄭若驊指要視乎背後目的和意圖，不能只從單一行為決定，強調市民若沒有港獨、顛覆國家及政權的目的，就不應以身試法。

她又指，市民進行正常的學術討論，或傳媒進行正常的採訪工作和報道，不是造假或無限擴大，旨在煽動推翻和破壞制度，就不會有問題。

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至於市民會否因口號而被取消參選立法會議員或區議員資格，鄭若驊指，法例要求參選人真誠擁護《基本法》，選舉主任會按法律原則，視乎每個情況決定，很難一概而論。

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責任編輯：徐紹軒