加拿大暫停與香港引渡條約　保安局局長李家超批評政治凌駕法治

▲ 李家超表示非常反對加拿大有關措施。（資料圖片）

加拿大政府宣布，暫停與香港之間實行的引渡協議，保安局局長李家超今日（3日）回應指反對和失望，批評加拿大政府是政治凌駕法治，認為對方要向國際社會解釋。

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李家超出席商業電台節目時表示對有關措施非常反對，他指兩國需要有機制處理嚴重案件，以保護兩地社會治安，批評加拿大是政治凌駕法治，如果加拿大方面是擔心特工被捕是理解，但移交逃犯衹是針對一般罪行，希望加拿大不要忘記國際責任。

李家超又指出國家安全公署與警隊轄下的國家安全處，會互相溝通協調，對於港區國安法條文指，警方可以不用特首批准就可以搜查處所，李家超指一些緊急案件，如槍械等，現行法例亦批准不用搜查令都可以搜查處所，港區國安法都是用相同標準。

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另外被問到只是收藏港獨旗幟，沒有展示是否犯法，他指要視乎整體情況，警員如有合理理由相信有人犯法，可以拘捕，之後會調查取證，疑犯有權解釋 ，最後交由律政司決定是否檢控。對於涉及危害國家安全是否要出動飛虎隊，李家超指反修例運動中，曾經搜出槍械及爆炸物， 警隊會用最嚴厲的手段打擊犯罪。

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責任編輯：伍瑋瑋