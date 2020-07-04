  • 31°C
香港時間 : 2020704日 (週六) 11:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

加拿大暫停與香港引渡條約　保安局局長李家超批評政治凌駕法治

社會 11:11 2020/07/04

分享：

熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

李家超表示非常反對加拿大有關措施。（資料圖片）

加拿大政府宣布，暫停與香港之間實行的引渡協議，保安局局長李家超今日（3日）回應指反對和失望，批評加拿大政府是政治凌駕法治，認為對方要向國際社會解釋。

【港區國安法】教育局向全港學校發通告　要求師生均須正確認識港區國安法

李家超出席商業電台節目時表示對有關措施非常反對，他指兩國需要有機制處理嚴重案件，以保護兩地社會治安，批評加拿大是政治凌駕法治，如果加拿大方面是擔心特工被捕是理解，但移交逃犯衹是針對一般罪行，希望加拿大不要忘記國際責任。

李家超又指出國家安全公署與警隊轄下的國家安全處，會互相溝通協調，對於港區國安法條文指，警方可以不用特首批准就可以搜查處所，李家超指一些緊急案件，如槍械等，現行法例亦批准不用搜查令都可以搜查處所，港區國安法都是用相同標準。

【2020實測】夏天汗水或霧氣可影響口罩過濾情況　4款口罩濕度高下過濾率仍高於99%

另外被問到只是收藏港獨旗幟，沒有展示是否犯法，他指要視乎整體情況，警員如有合理理由相信有人犯法，可以拘捕，之後會調查取證，疑犯有權解釋 ，最後交由律政司決定是否檢控。對於涉及危害國家安全是否要出動飛虎隊，李家超指反修例運動中，曾經搜出槍械及爆炸物， 警隊會用最嚴厲的手段打擊犯罪。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：伍瑋瑋

保安局 國安法 港區國安法 飛虎 加拿大 商業電台

最高瀏覽

【女性創業】單親家庭成長學會自強不息　80後港媽棄做文員開網店每年營業額逾千萬
12:58 2020/06/30
【女性創業】單親家庭成長學會自強不息　80後港媽棄做文員開網店每年營業額逾千萬
【生吞蝙蝠】無視新冠肺炎疫情繼續食野味 工人拍片生吞活蝙蝠：甘甜美味
10:52 2020/07/03
【生吞蝙蝠】無視新冠肺炎疫情繼續食野味 工人拍片生吞活蝙蝠：甘甜美味
【食用安全】薯片多士含可致癌物丙烯醯胺　一文看清10大致癌物含量最高食物
11:06 2020/07/01
【食用安全】薯片多士含可致癌物丙烯醯胺　一文看清10大致癌物含量最高食物