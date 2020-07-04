【港區國安法】警方檢取10名疑犯DNA樣本　李家超：根據規例行使權力

▲ 保安局局長李家超指，警方有權在調查刑事案件時檢取疑犯DNA樣本。（資料圖片）

警方在7月1日拘捕10人涉嫌違反《港區國安法》，並在調查期間向10人檢取非體內DNA樣本，有律師質疑被捕人士只是遭搜出宣傳單張、旗幟等，警方做法不合比例。

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保安局局長李家超今日（4日）出席電台節目後回應指，警方會按規章行使權力，根據警隊條例，如果警務人員在調查刑事案件時，認為檢取樣本對調查有幫助，有助證明罪行，他是有權檢取疑犯樣本，而警務人員會按實際情況行使權力。

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責任編輯：徐紹軒