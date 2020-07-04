【恐怖外傭】外傭手機影3歲女兒下體大特寫　港媽報警撤控更被追討賠償

▲ 有港媽指，已解僱外傭的電話藏有多張女兒下體大特寫照片及影片，報警後撤銷控訴反被追討賠償。

好外傭難求，遇上工作表現不佳的外傭，只會為自己增添煩惱。一名港媽數月前因外傭工作表現不佳將其解僱，並給予外傭一個月通知，外傭以電話拍下相關文件時，被港媽發現外傭的電話藏有多張女兒的不雅照片及影片，包括女兒下體大特寫，憤怒之下港媽立刻報警。然而，事隔3個多月後，港媽竟收到勞工處的信件，指警方因證據不足撤銷對外傭的控訴，外傭更透過勞工處向港媽追討賠償，令她大感不公。

港媽劉太接受TOPick訪問時表示，外傭在去年12月3日來港工作，入屋第一晚已表示自己隔天生日，劉太一家翌日便購買蛋糕與其慶祝生日。而且，當時正值冬天，外傭來港只有數件衣服，於是劉太更為外傭購買新衣服，「我奶奶仲去買幾條褲同衫比佢著，羽絨褸都有，日用品全部有準備俾佢。」

外傭入屋後表現持續不佳

然而，劉太後來發現外傭的工作表現極為不佳，多次講大話、駁嘴，「拖地抹窗全部都求其抹下就算，檢查後啲塵仲係到，睇返Cam佢好多冇做。」劉太多次提點後，外傭的表現仍毫無改進。

而在今年3月中，劉太發現外傭身上多處有瘀傷，她希望星期日帶外傭看醫生，主動要求對方調假，惟對方拒絕，更指劉太無權調假，她對劉太說，

你唔鐘意我，今日就可以炒咗我，我今日執嘢走都得。

隨即，外傭自爆自己將會在4月到中介中心遞信辭職，令劉太覺得外傭一早就有預謀博炒。於是，劉太決定解僱外傭，並給予對方一個月通知期。

揭發外傭電話藏有幼女不雅照片

在2日之後，劉太兩夫婦與外傭傾討解僱事宜，著外傭拍下入境處相關文件時，劉太竟發現外傭的電話在3月17日拍多張3歲女兒的不雅照片及影片，當中包括多張女兒下體大特寫。外傭當時立刻搶回手機，並指「影嚟問親戚，點解下面會紅咗」。劉太感到十分生氣，

當時好嬲，因為我係全職媽媽，我每日都會幫女女換片，有咩問題我都會即時處理，所以唔接受佢嘅解釋。

事後劉太翻看閉路電視，劉太隨即報警處理，警方及後到場將外傭拘捕。

多月後收到通知指撤銷控訴

但是，事隔3個多月後，劉太突然收到勞工處的信件及中介公司的通知，指警方稱因無法證明外傭利用不雅照片作非法用途，所以證據不足撤銷控訴，

又同我講外傭文化差異，話佢地冇心，點解佢影埋我女呢啲相仲可以追討返我哋賠償？

及後外傭更向勞工處追討一個月薪金，港媽投訴無門反而被對方追討。

雖劉太擔心律師費及訴訟費昂貴，目前會嘗試問問區議會及法律意見，希望為女兒討回公道。劉太希望公開事件讓其他僱主留意，她勸喻各位僱主，

姐姐有心影呢啲相，我哋僱主根本避無可避，最好由姐姐入屋第一日就告知佢哋絕對唔能夠影小朋友嘅私隱部位。

警方回覆傳媒指，今年3月23日接獲姓王女子報案，指在黃大仙寓所內，發現一名外籍女子的手提電話內，藏有報案人兩歲女兒的不雅照片及短片，警員懷疑外籍女子涉嫌管有兒童色情物品，當場將其拘捕。警方調查及徵詢律政司意見後，認為證據不足以支持提出刑事檢控，外籍女子於6月22日獲無條件釋放。

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責任編輯：梁節儀

