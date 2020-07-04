【天氣預測】酷熱天氣警告生效　未來四日最高氣溫33度 【附九天天氣預測】

▲ 天文台在早上11時多發出酷熱天氣警告，料未來兩三日天氣持續酷熱。

天文台在今日（4日）上午11時10分發出酷熱天氣警告，並料今日本港天氣酷熱，提醒市民慎防中暑。直至上午11時半，黃大仙、九龍城、跑馬地、西貢等多區錄得32度以上高溫，而上水、打鼓嶺及大美督等新界北部更錄得逾33度高溫。

天文台指，一股偏南氣流正為華南沿岸及南海北部帶來驟雨，預料今日本港部分時間有陽光及酷熱，局部地區有驟雨，吹和緩偏南風，展望未來兩三日大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨。

▲ 未來9日天氣預報。（天文台網站截圖）

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天文台又提醒在戶外工作或活動的人士，應多補充水分和不要過度勞累，感覺不適時，應盡快到陰涼的地方休息。在沒有空調設備室內的人士，應盡量打開窗戶以保持空氣流通。避免長時間在陽光下曝曬，以免受太陽紫外線曬傷。應穿上鬆身衣服以及配戴適當帽子和能阻隔紫外線的太陽眼鏡。

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▲ 衞生署提醒市民小心中暑。

衞生署發言人指過胖人士、病人包括心臟病或高血壓病人、長者及小童均較易中暑，市民應採取以下預防措施：

穿着淺色、寬鬆及通爽的衣物，減少吸熱，方便排汗及散熱

避免做劇烈運動或作長程的登山或遠足等活動，高溫、出汗及疲乏均會增加身體的負荷

戶外活動宜安排在早上或下午較後時間進行

在室內應盡量打開窗戶，利用風扇或冷氣保持通爽涼快

盡量安排在較涼快的時間工作。若必須在炎熱環境下工作

盡可能在工作地點加設遮蔭，開始工作後

循序漸進調整工作步伐，並適時在蔭涼處休息，恢復體力

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責任編輯：徐紹軒