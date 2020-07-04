【那些我愛過的人】「御用媽打」教固執兒子做老公之道　68歲程可為從不推Job半生貢獻演藝【有片】

▲ 程可為是TVB「御用媽打」。

程可為在TVB劇《那些我愛過的人》中飾演患亞氏保加症的古希晨醫生（馬貫東飾）的媽媽歐麗馨，在《那些我愛過的人》中，麗馨對兒子的過分保護令新抱書文（連詩雅飾）自覺成為局外人，原來麗馨背負一段沉重的過去。

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「御用媽打」發威

《那些我愛過的人》劇情講述希晨與書文，就希晨讀病理科一事起爭執，希晨在混亂之際更錯手傷害書文，幸得奶奶麗馨及時出現，更為書文療傷。

▲ 麗馨非常溺愛兒子。（《那些我愛過的人》截圖）

經書文一事後，麗馨決定不再縱容希晨，更說出沉重的過去，原來希晨的爸爸會對妻子動手，遇到問題時亦只會選擇逃避，拋棄麗馨兩母子，所以不希望兒子重蹈父親的覆轍。

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孝順女收入全歸母親

現身中的程可為一直未婚，樂做單身貴族的她曾在報道中提及，沒有家庭和兒女的重擔，一個人也能自得其樂。孝順的程可為，曾獲日本航空、國泰航空的空姐錄通，卻因為媽媽一句「不放心女兒『離鄉別井』」而棄空姐資格轉當演員。

▲ 程可為自嘲「生得不夠漂亮」。（網上圖片）

早期當演員的收入，程可為更全數「上繳」媽媽：「因為我們那一代的孩子很顧家，覺得讀完書後，找到工作應該給錢媽媽，所以把TVB的糧整份給媽咪。」

曾受甲亢凸眼腰痛之苦

入行初期，程媽媽曾質疑女兒不適合當演員，程可為深明自己的定位，和媽媽解釋自己的定位：「我是去上班，不過媽媽你生得我不夠漂亮，如果我漂亮便當主角，當主角你就可以日日在畫面上見到我。」

▲ 程可為樂做單身貴族。（黃建輝 攝）

程可為非常自己在入行48年間從沒推過劇本，不論大小角色都盡力去演，憑出眾的演技獲觀眾肯定。卻因此熬壞身體。程可為曾患甲狀腺功能亢進症，眼珠突出而導致差點毀容。後來因跌傷腰骨，要定期做物理治療，嚴重時更要靠吃止痛藥入眠。

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