【救救動物】遊客付費騎海豚當「滑浪板」　9海豚死亡南韓樂園否認虐待拒道歉

▲ 遊客付費騎海豚當「滑浪板」，9海豚死亡南韓樂園否認虐待拒道歉。

動物從來不是人類賺錢的工具！南韓一個海洋樂園以「騎海豚」活動作為賣點，遊客只需付20萬韓元（約港幣1290元），就可體驗「騎海豚」。而在海豚表演中，亦有訓練員將海豚當成滑浪板般踩在腳下，行為引起當地動物保育團體不滿，惟園方否認虐待且拒絕道歉，並表示不會停辦活動。

據韓國媒體報道，巨濟島海洋世界是南韓最大的海豚主題樂園，園方自2015年起就推出了一項VIP活動，遊客只需付20萬韓元就可體驗「騎海豚」並和海豚互動70分鐘。從新聞片段可見，遊客可以騎坐在海豚身上，讓海豚帶領他們在水中游泳。

另外，園方也有不少海豚表演，不過媒體發現有訓練員將把海豚當成滑浪板般，踩在腳下，有關行為亦惹來爭議。

有當地動物保育團體批評，園方將海豚當成賺錢工具，指責他們虐待動物，甚至向青瓦台請願。動保團體負責人表示，園方共買進16條海豚，其中9條已經死去，僅餘下7隻。

不過，巨濟島海洋世界發言人表示，沒有虐待海豚，每條海豚的表演和體驗活動都有限制時間，堅持不會停辦活動。

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責任編輯：熊詠思