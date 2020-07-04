【港區國安法】涂謹申批「光復」口號與港獨掛勾武斷　陳弘毅：一國底線不能逾越

▲ 民主黨立法會議員涂謹申。（資料圖片）

《港區國安法》刊憲生效後三日，已相關案件提堂，政府亦發聲明指「光復香港 時代革命」有港獨含意。大律師公會副主席葉巧琦質疑，政府的詮釋太廣闊，這句子沒有背景，要視乎案情，認為要有行動和意圖才能判斷。民主黨立法會議員涂謹申批評，觸犯港區國安法不需要暴力，有違人權法，沒有展示、單單藏有標語的物品就涉犯法被捕，猶如將標語當成「毒品」。

涂謹申早上出席電台節目後表示，「光復」和「革命」等字眼，對不同人而言有不同意思，不明白政府何以判斷，如他認為這個口號，是希望香港可以回復正常。他又不認同基本法委員會副主任譚惠珠指，「光復」意思是那地方本來是你的，被人拿走了，要反抗推翻，反駁年輕一代叫「老泛民走」，也是他們所認為的時代革命，不是要支持「香港獨立」才叫革命。

葉巧琦出席同一節目時表示，港區國安法條文至今未有英文版本，很多持份者都未必了解到條文內容，亦會對觸犯法例的外籍人士不公道。她說，中英雙語是香港法定語言，質疑沒有英文版本，外籍法官和律師分別如何審理案件和代表市民。

▲ 身兼基本法委員會委員的港大法律學院教授陳弘毅。（資料圖片）

身兼基本法委員會委員的港大法律學院教授陳弘毅，在另一個電台節目表示，港區國安法條文可理解為中央為繼續實施「一國兩制」而提出社會契約，要求港人履行最低的義務，就是不要逾越「一國」底線及觸犯法例所訂出的4類行為，認為要求並不高，亦不過份，不損害香港人的尊嚴，希望有關契約能令「一國兩制」實踐轉危為安。

陳弘毅又指，港區國安法並無追溯力，港人毋需擔心以往行為或活動會被「秋後算賬」，在既往不咎的大前提下，香港社會亦可重新出發。日後市民的言行若不再跨越有關底線，國安法就毋需動用作檢控及判刑。

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責任編輯：李淇



