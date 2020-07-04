【林丹退役】加入國家隊20年　37歲林丹退役：體能和傷痛已經不再允許自己和隊友並肩作戰

▲ 國家隊羽毛球名將林丹宣布退役。（林丹微博圖片）

中國國家隊羽毛球名將林丹今日（4日）在微博上宣布，要從服役了20年的國家隊中退役，指體能和傷痛已經不再允許自己和隊友並肩作戰，並將尋找新的「賽場」。

林丹現年37歲，自2000年起加入羽毛球國家隊。他指，

2000-2020，整整20年，我也要跟國家隊說再見了，原來說出口真的很難。

他回首，2000年時為成為了「中國隊的林丹」感到興奮又自豪，家人、教練、隊友還有球迷陪他度過很多個巔峰時刻和艱難的低谷時期，「每一次奮力地跳殺都是對勝利的渴望」。而走過了4個奧運，他一直沒有想過離開，也不願去想，又指自己把一切都獻給了羽毛球這項熱愛的運動，

「堅持」，每個煎熬的時刻我對自己說，讓自己的體育生涯可以拉得更長一些。比起年少單純地追求名次，這些年我更想挑戰一個「老」運動員的身體極限，實踐永不放棄的體育精神。

最後，他說自己已37歲，「體能和傷痛已經不再允許自己和隊友並肩作戰」，之後的日子希望有更多時間陪伴家人，也會去尋找新的「賽場」。

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責任編輯：徐紹軒