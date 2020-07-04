【騙徒手法層出不窮】70歲女人墮感情騙局被騙590萬元　警方追緝60歲「未婚夫」

▲ 警方指仍在追緝疑犯，另一名同黨則被捕。

警方調查一宗騙案，涉及70歲女事主及60歲疑犯，他們是情侶關係。警方指疑犯涉嫌先向70歲女事主推銷所謂投資計劃，之後再與女事主成為情侶，合共騙取590萬元後失蹤。警方指疑犯從未與事主拍照，而且所有金錢交易都是現金，行事非常小心。

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黃大仙警區刑事總督察莫子威表示正在追緝60歲疑犯。根據案情，疑犯首先致電事主推廣低息貸款，女事主拒絕後，他再推銷一項所謂建築工程投資計劃，指每月可獲2萬元報酬。事主隨即向財務公司借貸150萬元參與，其後疑犯曾向女事主轉交12萬元，聲稱屬投資回報。

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兩人之後結成情侶，疑犯曾帶備戒指登門向70歲女事主求婚，去年10月起先後以籌備結婚及有官司在身為由，向事主索取共590萬元，期間事主要變賣資產。警方表示，疑犯從來不會與事主合照，所有錢銀交易亦以現金方式處理。疑犯由3月起失蹤，事主亦要搬離單位，感到事件有可疑，於前日（7月2日）報警求助。

警方調查後發現，疑犯曾帶事主到觀塘一個商業單位游說進行投資，警方昨晚於彩虹邨拘捕有關單位的租戶，相信他屬騙徒的同黨，指有人承認為3000元報酬，協助他人租用單位。

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莫子威指是次騙案屬於新手法，由投資騙局發展成感情騙局，利用受害人在金錢或感情方面的缺口入手，提醒市民，當接到推廣及可疑電話時，應先與家人商量，或致電報警，以免墮入騙局。任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁十年。

警方呼籲任何人如就案件有任何資料提供，請致電3661 6155或3661 6100與黃大仙警區調查人員聯絡。

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責任編輯：伍瑋瑋

