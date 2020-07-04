【籌款抗疫】5歲童遭父母虐待雙腿截肢　撐拐杖走10公里為醫院籌逾千萬

▲ 5歲童遭父母虐待雙腿截肢，撐拐杖走10公里為醫院籌逾千萬。

英國一名5歲男童，出生後遭親生父母虐待，導致雙腿需要截肢，當年他在倫敦一家醫院進行手術，後來獲養父母照顧。由於新冠肺炎疫情持續，他決定為當年救了自己的醫院步行籌款，他撐著拐杖走完10公里，令不少網民大為感動，目前籌款額已衝破120萬英鎊（約1200萬港元）。

綜合外媒報道，當Tony Hudgell還是新生兒時，便遭親生父母虐待，導致全身多處骨折，右耳耳聾，更出現敗血症。他其後被送到英國國民保健署的醫院「Evelina London Children's Hospital」救治。由於傷勢嚴重，最終需將雙腿截肢，但幸好後來獲養父母照顧。

▲ Tony還是初生嬰兒時就被親生父母虐待。（圖片來源：facebook)

失去了雙腿，年紀小小的Tony使用義肢學習走路。不過，他不但沒怨天尤人，更有一份感恩的心。在新冠肺炎疫情肆虐下，他於6月計劃在30日內挑戰走完10公里，為當年救了自己一命的醫院籌款，目標為500英鎊（約4800港元）。

不少人都被Tony的善心打動，包括英國劍橋公爵威廉王子及劍橋公爵夫人凱特王妃、英國前首相卡梅倫（David Cameron）等。目前已籌得超過120萬鎊（約1200萬港元）。

他於周二完成壯舉，更超額走了12.5公里路程。Tony的養母表示，對兒子感到非常自豪，亦指他所做的一切都令人讚嘆。

他是個強大、有決心的男孩，我們以他為傲。

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責任編輯：羅嘉欣