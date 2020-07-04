【明星物業】梁朝偉提反對通知書阻地舖強拍　太太劉嘉玲：偉仔市場上賺的錢都多過我

▲ 梁朝偉旗下持有該舖位的金壤有限公司已提反對通知書阻地舖強拍。

一直以來，影帝梁朝偉和太太劉嘉玲喜歡投資物業，早在90年代已各自投資住宅及店舖物業。梁朝偉早在2013年年底1,500萬元購入土瓜灣地舖，因遇到財團收購並申請強制拍賣，按照估值舖位市值為839萬元，比偉仔當年購入價1,500萬元低44%，有指梁朝偉已提反對通知書阻強制拍賣。

▲ 偉仔作出反擊。（《經濟日報》照片）

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梁朝偉出招阻強拍

偉仔名下的土瓜灣地舖所在的新柳街2A號位置，早前有報導指其地舖近日遭強拍，按測量報告的估值，市值僅839萬元，偉仔料蝕逾660萬元。

有報道指出偉仔旗下持有該舖位的金壤有限公司已向土地審裁處呈交反對通知書，由於提出交反對通知書的時間，超過強制拍賣程序所要求在21天內送達的要求，需法官批准反對申請。

▲ 偉仔所持地舖。（《經濟日報》照片）

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夫婦共擁逾9億元物業

同是投資高手的偉仔和劉嘉玲，過往物業投資屢有斬獲，現時夫婦二人在香港最少合有10個物業，總市值約9億2000萬元。外傳劉嘉玲早前成功在疫市沽貨，據代理透露，劉嘉玲持有西半山蔚然高層C室，單位實用1,301平方呎，3房間隔，早前以4,400萬元易手，實呎33,820元。

▲ 梁朝偉和劉嘉玲喜歡投資物業。（取自劉嘉玲IG）

劉嘉玲在出席公開場合時，曾讚揚偉仔投資物業的眼光比自己更好：「他出手快過我又準確過我，在市場上賺的錢都多過我。」，劉嘉玲更以自己為例子：「如果投資生意好似投資一個伴侶般，其實我都幾合格，我30幾年前就睇到梁朝偉是潛力股。」

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