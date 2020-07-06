【雲端診所】伊利沙伯醫院視像診症縮輪候時間　加密技術保護病人私隱

▲ 62歲的陳先生（後）為先導計劃其中一個使用者。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情下，公立醫院減少專科及門診服務，其中伊利沙伯醫院因應疫情推出雲端診所服務，以視像診症減少病人到醫院次數，減低受感染風險。醫方指視像診症未來有助縮專科門診短輪候時間，惟適用的病人有限，只適合善用電子設備及毋需作臨床檢查的病人，醫院強調以加密技術保護病人私隱，計劃將服務擴展至九龍中醫院聯網，推出先導計劃，評估成效後再推擴至其他聯網。

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先導計劃病人回應正面 惟使用者有所限制

疫情下不少公立醫院病人都減少復診及求醫，伊利沙伯醫院神經外科副顧問醫生麥凱鈞接受TOPick訪問時指出，在2月開始有推出雲端診所的念頭，並於4至5月在伊利沙伯醫院開始先導計劃，他認為服務可以減低病人在疫情間往返醫院的感染風險，同時亦可縮短病人求診時間及提高病人就診的依從性。

他解釋在新服務下，醫生可以更彈性的安排病人的診症時間，以監察病人的病情，估計可以為醫生和病人節省2至3成時間，

特別是病人來回醫院的時間，曾經有行動不便者需要兩位照顧者與他一同回院復診，3個人一來一回已用上了10多小時，雲端診所則可以節省病人的交通時間。

不過麥凱鈞指並非所有病人都適合接受雲端診所會診，因為有關技術始終無法取代面對面的診症，只能作監察病情之用，醫院會以根據以下的準則，以判斷病人是否適合接受遠程診治：

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伊利沙伯醫院已有8名病人接受有關診症服務，其中一位是62歲的陳先生。他本身是退休人士，需以拐杖助行，胸椎曾進行微創手術，居住在調景嶺，以往每次來回醫院復診一次需時3.5小時，但會診時間卻只佔當中的15分鐘。他表示使用雲端診所服務後，除了可以有效節省交通上的時間外，更重要的是可以減低出入醫院的感染風險：

雲端診所的畫質與音質都「接受到」，最重要的是不用怕坐車時會跌到，第一次登入前有困難，後得醫護人員提供協助，都成功透過網上會診，覺得此服務「幾好」。

▲ 伊利沙伯醫院神經外科副顧問醫生麥凱鈞（左）指，雲端診所將普及至其他醫院聯網。（陳靜儀攝）

麥凱鈞指期望遠程治療可結合傳統診症，為病人提供混合式服務。雲端診所服務亦會陸續推及至聯網其他醫院及部門，盼未來可以縮減專科門診的輪候時間，預料將有一至兩成病人受惠。

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雲端診所私隱度高 一次性連結用後即失效

遠程治療雖然方便，但當中的私隱及保安問題亦是令人關注的一環。九龍中醫院聯網資訊科技系統經理鄭宏表示診治時所用的連結已進行點對點加密，以保障病人私隱。

▲ 資訊科技系統經理鄭宏（左）表示系統的私隱度高，一次性連結用後即失效。（陳靜儀攝）

他指在使用遠程會診前，負責護士會先致電病人以確認身分，續會透過短訊向病人發送視像程式連結，病人只需擁有可上網的裝備，後點擊連結，即可與醫生進行會診。其一次性連結用後即失效，加上院方的多種確認，因此病人毋須擔心其他人會盜用連結。

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他解釋診症期間除了醫生和病人外沒有第三者在場，相關的病人資料只存放於內聯網，亦已作加密處理以保障病人私隱，相信有關病人可以安心使用服務，預料未來雲端診所將提供藥物處理及配藥服務，結合醫管局繳費系統以方便市民完成一系列的會症過程。

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記者：郭家穎