【為母則強】與老公慶祝10周年結婚紀念　鍾麗淇為罕見病愛女堅強生活

▲ 鍾麗淇與老公Nardone Ruggero慶祝結婚10年。

已減少幕前演出，轉職瑜珈導師的鍾麗淇，2010年下嫁男友Nardone Ruggero，二人育有兩女，長女當年出生不久便被診斷患罕見病，活不過兩歲。轉眼過去十年，鍾麗淇與老公迎來「錫婚」紀念，女兒亦平安長大。

鍾麗淇昨在Instagram上分享10年前的結婚照及10年後的紀念日照片，與老公切蛋糕慶祝10周年結婚紀念：「A decade down...and decades to go. Happy Anniversary Low-Gung!!!!」Sweet到爆！

▲ 鍾麗淇與老公結婚10年。（Instagram圖片）

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邂逅一生中最愛

加拿大出生的鍾麗淇1995年參選華姐後，隻身到香港發展，拍過《刑事偵緝檔案III》、《鑑證實錄》、《天涯俠醫》，表現引起觀眾關注。但當時近完約的她卻選擇了不續約，轉行做瑜伽導師。

2004年，鍾麗淇初次接觸瑜伽，但在堂上連基本動作都做不到。之後她便調整心態，勤力地去做，慢慢做就有了成果，之後更選擇做瑜伽導師。

鍾麗淇轉行時30歲，不愛四出玩樂的她寧願在家做瑜伽。朋友看不過眼便帶她出外見識，就在意外下認識了一生中的最愛。

二人一拍即拍，同樣喜歡釣魚，慢慢地拍拖，最後於2010年結婚。

▲ 鍾麗淇貼出婚照。（Instagram圖片）

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長女患罕見病 媽媽離世

翌年，她誕下長女Isabella Ruggero，可是在她6個月時發燒及抽筋1小時，鍾麗淇急忙把女兒送到醫院治理，兩個月後醫生確診Isabella患上罕有基因病「四號染色體缺損綜合症」。

當時，醫生指Isabella可能活不過兩歲，恰巧鍾麗淇的媽媽也在此時離世，她受到雙重打撃。不過為母則強，鍾麗淇沒有因此一蹶不振，沒有時間停下來的她選擇積極面對人生。

▲ 鍾麗淇的長女有罕見病。（Instagram圖片）

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鍾麗淇不時為女兒按摩雙腿，並用腳架練習走路，在上特殊小學前，Isabella已可扶住鐵架走路。鍾麗淇會在社交媒體分享女兒的進步，鼓勵有相同經歷的家庭振作。轉眼間，Isabella已9歲，去年還入讀心儀的特殊學校。

鍾麗淇的正能量正正來自於她的媽媽，她常因媽媽乳癌康復後患上肌肉萎縮症而難過，但媽媽就反過來安慰她：「她會告訴我不要想了，媽媽就是有這個病，但會努力撐下去。媽媽影響了我，她不是用言語教導我，是實際地做出來讓我看見，我便這樣教我的小朋友。」

就是這份堅持讓鍾麗淇為了女兒堅守下去，更有一個幸福的四口家庭。