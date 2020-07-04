粉嶺公路3車相撞3人受傷　往大埔方向全線封閉

▲ 粉嶺公路近古洞發生3車相撞事故，3人受傷。（突發事故報料區圖片）

粉嶺公路近古洞發生3車相撞交通意外。早上近11時半，一輛往上水方向的雙層九巴巴士疑因故障停靠路旁，召喚工程拖車到場協助，工程人員在巴士車尾維修期間，一輛運油車懷疑收掣不及撞向拖車，造成3車相撞。意外中有3人受傷，運油車司機被送往北區醫院治理，而工程車司機及一名工人則被送到威爾斯醫院治理。

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運輸署宣布，因交通意外，粉嶺公路近古洞天巒，往大埔方向全線封閉，而往元朗方向則封閉一條快線，現時上址交通擠塞，受影響巴士路線或須改道行駛，並呼籲駕駛人士考慮改用其他道路。

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責任編輯：徐紹軒



