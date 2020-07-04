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粉嶺公路3車相撞3人受傷　往大埔方向全線封閉

社會 13:35 2020/07/04

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熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

粉嶺公路近古洞發生3車相撞事故，3人受傷。（突發事故報料區圖片）

粉嶺公路近古洞發生3車相撞交通意外。早上近11時半，一輛往上水方向的雙層九巴巴士疑因故障停靠路旁，召喚工程拖車到場協助，工程人員在巴士車尾維修期間，一輛運油車懷疑收掣不及撞向拖車，造成3車相撞。意外中有3人受傷，運油車司機被送往北區醫院治理，而工程車司機及一名工人則被送到威爾斯醫院治理。

【林丹退役】加入國家隊20年　37歲林丹退役：體能和傷痛已經不再允許自己和隊友並肩作戰

運輸署宣布，因交通意外，粉嶺公路近古洞天巒，往大埔方向全線封閉，而往元朗方向則封閉一條快線，現時上址交通擠塞，受影響巴士路線或須改道行駛，並呼籲駕駛人士考慮改用其他道路。

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責任編輯：徐紹軒

 

交通事故 北區醫院 運輸署 巴士

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