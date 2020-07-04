【超級文盲】港女與巴基斯坦籍小鮮肉未婚懷孕　欲結婚同居後驚覺男友是超級文盲

▲ 有港女發現自己巴基斯坦籍小鮮肉男友是文盲，即使先已懷孕，仍猶豫應否結婚。

未婚懷孕漸趨年輕化，數字更每年增加。一名38歲港女日前於討論區發帖，指目前正與一名28歲巴基斯坦籍小鮮肉交往，由於意外懷孕，最近二人開始同居，但了解後發現，對方竟是一個超級大文盲，現正猶疑應否結婚。

男友是超級大文盲

一名港女在在網上討論區《親子王國》以「請問呢度有無人男朋友/老公是巴基斯坦人」為題發帖文，指28歲男友是巴基斯坦籍，沒有香港身份證，因意外懷孕二人最近同居，了解後發現男友完全是文盲，

烏都語（巴基斯坦語）都唔識寫、唔識睇，唔好話英文，原來佢一直WhatsApp我都係用 Google Voice Translate。

港女及後更發現小鮮肉男友不會計算，最簡單的加減乘除符號亦一竅不通，

即係你俾條數佢，譬如10-5 =? 佢唔識答你，因為佢唔知減號代表咩。

男友沒有基本常識

除此，最令港女不解的是，原來男友不知一星期有7日，英文要從最簡單的英文字母ABC開始教起，

我發覺佢連基本常識都沒有，巴基斯坦教育真係咁低？佢同我講佢讀咗9年書。

猶豫應否結婚

雖然港女了解男友的情況後不想結婚，亦害怕離婚時處理麻煩的手續，但由於已懷孕，心生困惑，

話晒佢係BB爸爸，但都唔知幫唔幫佢拎身份證好。

網民：可能會痛苦一世

帖文引起網民熱議，不少網民勸喻港女分手，「冇身份證即係你起碼要養佢直到攞到身份證，但乜都唔識點搵到工」、「重點係你依家接唔接受到一個文盲，N無男人同你過下半世，我勸你依家要狠心啲，如果唔係你會一世痛苦」及「提醒你，唔係歧視，我有朋友認識呢啲國籍老公，佢哋家鄉已經有老婆仔女」。有網民更指出，有部分巴基斯坦裔男人欺騙香港女人感情，希望幫助他們領取身份證，勸喻港女要小心處理。

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責任編輯：王明芳