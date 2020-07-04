【林丹退役】曾是女單一姐甘願做背後女人　太太謝杏芳原諒出軌4年後生活曝光

▲ 林丹太太謝杏芳原諒出軌4年後生活曝光。

中國羽毛球名將「超級丹」林丹今日（4日）在微博上宣布，要從服役了20年的國家隊中退役，指體能和傷痛已經不再允許自己和隊友並肩作戰，並將尋找新的「賽場」。在退役宣言中，林丹特別家人陪他度過很多個巔峰時刻和艱難的低谷時期。要數最支持林丹的人，相信必定是林丹的太太謝杏芳。

【林丹退役】加入國家隊20年 37歲林丹退役：體能和傷痛已經不再允許自己和隊友並肩作戰

中國羽壇的「神雕俠侶」

林丹從14歲開始，就暗戀比他大2歲的謝杏芳。當時謝杏芳為女單一姐，曾多次贏得世界冠軍頭銜，實力比林丹過之而無不及。為追上謝杏芳的成績，林丹決志苦練球技，終成長為今日的「超級丹」；謝杏芳亦被林丹多年來苦苦追求打動，兩人互相扶持，於2010年成婚。

在婚禮上時，林丹曾激動地向謝杏芳表示自己的愛意，

結婚感受超過奧運會，我會永遠愛你！

太太曾是女單一姐為愛情退役

謝杏芳曾效力中國羽球國家隊11年，8次贏得世界冠軍頭銜，是名副其實的女單一姐。丈夫與馬來西亞的李宗偉是球場上勁敵，恰好謝杏芳與李宗偉的太太黃妙珠同場多次交手。

謝杏芳與黃妙珠首次交鋒時，謝杏芳已為世界頂尖選手，黃妙珠的世界排名還只有第68位，勝負顯而易見。不過交手數次，謝杏芳已視對方為勁敵：

雖然我沒有輸給過她，但我預計這場比賽一定會比較艱難。因為黃妙珠跑動能力比較強，你不可能兩三下就得分，再加上她還有主場觀眾的優勢，所以比賽一定不好打。

直至2007年世錦賽，兩人第四次交，黃妙珠首次以21-10和21-8打敗謝杏芳。一個月後的日本公開賽，謝杏芳復仇成功。黃妙珠贏得最漂亮的一仗，是2007年的中國羽毛球超級賽，連續戰勝中國女單朱琳、朱晶晶、甚至前奧運冠軍張寧，最後在決賽打敗謝杏芳，奪到第一個公開賽冠軍。

於謝杏芳懷孕期間「偷食」 林丹與環球旅遊小姐酒店房親熱

2016年11月內地網媒爆料，指林丹於同年9月與一女子在餐廳吃飯，二人更在街上挽手；而林丹上月到廣州參加全國羽毛球錦標賽時，二人更被拍到在酒店房親熱擁抱，當時正是謝杏芳懷孕時。後來傳媒揭該女子趙雅淇09年環球旅遊小姐選舉中國小組冠軍，及後成為內地演員。誰是趙雅淇？即睇【下一頁】

事後林丹在微博帖文向家人道歉表示：

做為一個男人，我不為自己做更多的辯解，但是我的行為傷害了我的家人，在這裡我向我的家人道歉，對不起。

事件曝光後，當時仍然坐月的謝杏芳在微博開腔回應事件，表示會支持林丹，一家人風雨同舟。回應全文即睇【下一頁】

出軌事件後4年生活近況曝光

在謝杏芳微博回應後，直至14個月後她再現身公開場合，當時她接受內地傳媒訪問時暗示已原諒丈夫而且不會追究，她對事件有如此評價：

這是一種成長。100分滿分的話，可以給爸爸林丹99分。孩子出生後，看得出林丹對這個家更加用心及細緻。

訪問言語間更透露希望再添家庭成員。

出軌事件發生後，謝杏芳一直低調冷處理林丹出軌事件，反而專心相夫教子，她更不時在微博發布與兒子的互動，不時與兒子打羽毛球，又分享如何教兒子發音說話，亦陪伴兒子彈鋼琴。近月疫情影響，謝杏芳與兒子都留在家中抗疫，謝杏芳亦分享自己的心情，表示正好在疫情期間好好思考如何陪伴孩子，盡力做個稱職又快樂的媽媽。不過，在多段影片中都未見林丹身影，未知是否早前因操練而未有留在家中。

謝杏芳現年38歲，雖然已退役但仍然不時運動，不但產後仍可保持健美身材，樣貌亦不似將近40歲，凍齡有道。謝杏芳近年更創立自己的母嬰品牌「杜芬」，成為女強人。

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責任編輯：王俊賢