陳文敏批港區國安法涵蓋全世界影響廣　韓大元：保護管轄是所有主權國通例

▲ 港大法律學院公法講座教授陳文敏。（資料圖片）

《港區國安法》正式刊憲生效，港大法律學院舉辦「平衡自由與安全」網上研討會，討論有關法律。港大法律學院公法講座教授陳文敏表示，國安法第38條規定，非港人在本港以外犯罪，都適用於這部法律，規定幾乎涵蓋全世界，令很多香港以外的人受到影響。他又指，如美國總統特朗普勾結英國首相約翰遜，採取針對中國和香港的敵對行動，他們是否亦需負上法律責任。

陳文敏又擔心，國安法涉及不少定義模糊的權力，或令執法者有濫權空間。他認同國家有合法權利保障國家安全，但不是一個任意及專制統治理由，強調國家安全的最佳保障是政府贏得人民的信任及尊重，威嚇及鎮壓只會適得其反。

有份參與研討會的基本法委員會委員、中國人民大學法學院教授韓大元就反駁，指保護管轄是世界所有主權國家通例，舉例指德國《刑法典》第5條的針對叛國行為列明，即使外國人在國外實施的話，也要適用於德國的刑法管轄。

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韓大元發言時表示，港區國安法並不是平行於基本法，亦不是第二部或修改基本法，法律原則不與基本法抵觸，國安法列入附件三後，就已是基本法一部份。他解釋，條文若與本地法律不一致，均以國安法為準的原因，是國家安全屬中央事項，並不在自治範圍內。

韓大元強調，在中國憲法角度，人權自由和社會秩序是平等，要平衡兩者具挑戰性，港區國安法列明應當尊重及保障人權，相信香港沿用普通法制度，依賴司法獨立的原則，就能平衡人權及國家安全。

他又指，任何法律都不是完美，要在實踐中不斷改善，又不認為需盲目樂觀認為立法可解決香港所有問題，但不要過份的悲觀，覺得立法為香港帶來不可挽救的法治危機，強調香港有成熟的法律制度，相信港區國安法能夠有效實施。

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責任編輯：李淇