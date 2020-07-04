陳茂波：若疫情持續受控　經濟下半年有望走出谷底

▲ 財政司司長陳茂波出席工聯會圓桌會議。（網上直播截圖）

財政司司長陳茂波出席工聯會圓桌會議時表示，自2018年下半年開始，香港經濟遇到重重挑戰，去年下半年起的社會事件及暴力衝突，更導致香港經濟陷入深度衰退。踏入2020年，新冠肺炎的疫情影響全球經濟，香港經濟衰退亦於今年首季明顯加劇，按季收縮8.9%，是有紀錄以來最差。



陳茂波表示，香港的勞工市場持續惡化，許多市民生計大受影響，今年3至5月失業率升至5.9%，是自15年以來最高水平，整體失業人數超過23萬人；就業不足人數為13.5萬，是17年來高位；至於總就業人數下跌6.5%，跌幅是有紀錄以來最大，反映大量職位已流失。

不過，陳茂波指，目前本地疫情由４月中開始有所減退，政府亦已放寬多項保持社交距離的措施，人流及消費活動已逐步恢復。

陳茂波強調，若本地疫情以及外圍的疫情能持續受控，社會持續穩定，香港經濟有望在下半年走出谷底，但提醒經濟前景仍有不確定性，因近期海外的疫情反覆，認為在疫苗出現前，有關威脅仍是揮之不去。他又指，近日西方社會藉港區國安立法，挑起對香港的制裁行動，加上中美政治及經濟緊張關係，對本港短期或會帶來不明朗因數，需要有所留意。

「對打工仔來說最需要是保就業」，陳茂波表示，政府目前正陸續發放「800億保就業計劃」津貼，紓緩僱主及僱員的經濟壓力。計劃的第一期已接獲17萬份申請，以當中絕大部份都是聘用不夠50人的中小企，截止6月底已批出10萬名僱主的申請，受保障的員工大概有111萬人，保貼總額約有254億港元。

陳茂波表示，政府會於稍後公布第二期的申請詳情，目標是希望在9月份發放第二期津貼，資助僱主支付9至11月的工資。

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責任編輯：李淇