【新冠肺炎】消息：本港新增6宗輸入個案　一名機師返港後確診

▲ 消息指今日新增6宗輸入確診個案。

本港今日沒有新增新冠肺炎本地感染個案，惟消息指錄得6宗輸入確診個案，包括一名外籍機師，在本地診所求醫後確診，據了解他有外遊紀錄，衞生防護中心列作輸入個案。截至昨日，本港累計已有1247宗確診及1宗疑似個案。

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衞生防護中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險

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同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃，在家居環境衞生方面，市民應妥善保養排水渠管和定期把清水注入排水口（U型隔氣口）；所有地台排水口在不使用時應蓋好；如廁時亦要注重衞生，先將廁板蓋上才沖廁水，以免散播病菌。

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記者：伍瑋瑋