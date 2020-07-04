懲教署首設男性靜觀戒毒心理治療中心　揉合心理治療加強戒毒效果

▲ 懲教署在喜靈洲戒毒所設立首個男性在囚人士靜觀戒毒心理治療中心「嘗靜坊」，結合靜觀和戒毒治療。（政府新聞處圖片）

戒毒過程需要心理上的支持，懲教署在喜靈洲戒毒所設立首個男性在囚人士靜觀戒毒心理治療中心「嘗靜坊」，參考外國經驗，把靜觀治療元素揉合於戒毒心理治療服務中，昨日（3日）正式啟用。

懲教署於2017年在收容女性吸毒者的勵顧懲教所設立「嘗靜閣」，鑑於「嘗靜閣」持續獲得普遍認同，署方於喜靈洲戒毒所設立專為男性在囚人士服務的「嘗靜坊」，以推廣和完善戒毒治療計劃。

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「嘗靜坊」的心理治療計劃為期12至14周，包含特別單元處理改變動機、心癮、負面情緒和生活模式重塑等，並加插每周持續的靜觀修習以建立嘗靜生活和強化正面治療效果。參與者會組成一個治療社群，即在共同生活下互相支持，在日常院所生活中學習和實踐嘗靜生活，提升自控能力，促進心理健康。

懲教署高級臨床心理學家鄺綺華表示，喜靈洲戒毒所的在囚人士擁有獨特的治療需要，他們大部分擁有較長毒齡，較多失敗經歷，缺乏自信和面對複雜的心理和家庭問題，治療需要較大。揉合靜觀訓練的心理治療有助他們及早覺察高危因素例如負面情緒和心癮的出現，從而學習更有效的技巧應付日常困難，達到預防重染的效果。

▲ 禁毒專員羅翠薇（左）指靜觀結合心理服務可照顧在囚人士的心理發展，又加強戒毒決心，做法具前瞻性。（政府新聞處圖片）

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禁毒專員羅翠薇昨主持「嘗靜坊」開幕啟動禮，她表示署方運用創新概念，將靜觀結合心理服務，在戒毒治療方面既能夠照顧在囚人士的心理發展，同時加強他們戒毒的決心，做法具有前瞻性。

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責任編輯：徐紹軒