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【林作裕美拍拖】林作有信心媽媽接納裕美　失婚裕美曾遇家暴仍信婚姻

娛樂 17:15 2020/07/04

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林作建議裕美提升公眾形象。

林作與裕美的戀情曝光後，因裕美的歷史和學歷，令到戀情不被外界睇好，林作母親王莉妮接受傳媒訪問時，亦多次列表明不滿意「未來新抱」裕美，如果兒子與裕美生B甚至會考慮斷絕母子關係。護花心切的林作與裕美一同接受傳媒訪問，希望林母態度放軟。

【林作裕美拍拖】裕美不再沉默自揭曾遭家暴　不滿被標籤失婚撰長文反擊

林作力撐裕美

林作自爆出與失婚裕美拍拖後，林作媽媽都公開表示反對二人交往。不過，二人就未有因此受影響，並再現身公開討論感情事。林作在傳媒訪問中表示現時不會安排女友與媽媽接觸，並覺得裕美應要先提升公眾形象。

林作與裕美正處於熱變階段。（網上圖片）

雖然被爆拍拖不久，但二人的戀情都以結婚為前提發展。雖然裕美曾歷離婚，但她仍相信婚姻，失敗後亦可再次嘗試。不過林作作為前大律師，經常處理離婚案件的他就覺得不一定要結婚，因為好的愛情法律不會體現到，所以不需要循規蹈矩。

【林作裕美拍拖】葉朗程疑諷「林美戀」竹門對膠門　裕美還擊：我跟林作是絕配

無阻母子感情

報道中，林作以「膚淺」形容林母，順道宣佈裕美年底前會有200萬收入。林作認為提升裕美公眾形象便能令林母改觀。林作再次開媽媽玩笑，他強調自己很愛媽媽，令人聯想起林作因護花而有貶低媽媽出身。事後林作發文澄清未有踩低母親。

林作曾在個人社交媒體解畫：「我欣賞玉美，和我欣賞我媽媽一樣：去他媽的學歷。再高學歷，也只會為你換來醫生這個頭銜。我想，我媽媽比起絕大部份同齡醫生，要把炮許多。」

林作與媽媽感情很好。（網上圖片）

後來林作更與林母一同接受訪問，二人雖「互窒」對方，但仍無損母子感情。

零分裕美與十優狀元麥明詩作比較

多年來，裕美一直被「會考零分」、「失婚」、「出軌」等負面形象標籤，在戀情曝光後，林作為裕美辯解：「失婚無罪，只是前夫PK。」林作更為裕美平反多年來「不忠」的指控，坦言裕美與前夫的婚姻早已有名無實。

林作形容裕美是他見過最心地善良之人。（取自裕美IG）

對於裕美被外界和前度麥明詩作比較，林作稱：「本人實在是不介意學歷，堪稱極度包容，無論0分還是滿分。」加上英雄莫問出處，在林作的眼中，裕美的人格、品行、道德觀近乎完美，是林作口中「此生目前遇過最心地善良之人」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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