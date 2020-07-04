記者法院外採訪疑被警車撞倒　記協關注事件促警方交代

▲ （記協fb專頁截圖）

昨日（3日）下午1時許多名記者在東區裁判法院外等候警方押送疑犯法院時，警方衝鋒車轉彎進入法院期間，疑沒有亮起轉右的信號燈及沒有響號，有線新聞及NOW新聞台攝影師疑被警車右側撞倒，其中一名記者跌倒後右腳擦傷。

記協今日（4日）發表聲明，指接獲報告，當時多名記者於東區裁判法院外守候採訪，一輛警車押解疑犯駛至法院門外時，未有亮起指示燈，直接加速衝向法院停車場，幾乎撞到聚集在出入口的記者群，多名記者閃避時倒地受傷，更有記者需送院治理。

▲ 有攝影記者疑被警車撞倒後右腳擦傷。（資料圖片）

警方押送24歲襲警男疑犯到東區法院 其間有記者疑被警車撞倒受傷

記協對事件表示關注，並促請警方提醒前線人員注意行車安全，徹查事件後公開交代，如證實有警務人員違規，必須嚴肅處理。

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責任編輯：徐紹軒