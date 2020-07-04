【絕望錄音】南韓三鐵女將不堪教練凌虐輕生　生前錄音揭曾遭毆打禁食3日減肥

▲ 南韓三鐵女將不堪教練淩虐輕生，生前錄音揭曾遭毆打禁食3日減肥。

南韓體壇驚爆醜聞，女子三項鐵人選手崔淑賢（최숙현，Choi Suk-hyeon）多年來疑遭受教練言語和身體上的凌虐，但一直投訴無門，近日在集訓宿舍自殺身亡。當地媒體公開其生前錄音，記錄了她被虐待的過程，據指她曾遭教練毆打，並被逼禁食3日減肥。

綜合外媒報道，崔淑賢於6月26日被發現在釜山的宿舍身亡。消息傳出後，網上流傳一張截圖，懷疑是她和母親最後一次短訊對話內容，當中她寫道「媽媽，我愛你」、「幫我公開那些人的罪刑」就此失去聯絡。

媒體報道崔淑賢生前曾以錄音記錄自己被虐待的過程，根據錄音內容，她所屬的隊伍「慶州市廳（경주시청）」的教練，以體重為由對其大罵，「想要被殺掉嗎？」，雖然崔淑賢解釋只因喝水才導致體重增加，但教練要求她禁食3日，更大力掌摑她。

報道又指，崔淑賢曾因為吃飯時喝汽水，被逼吃下20萬韓元（約1,300港元）分量的麵包當作懲罰，甚至被指責過長得像變性人。據指，崔淑賢曾在其日記中寫過：

今天下雨了，我被打得很重...我每天都在流淚。

崔淑賢今年曾兩度向韓國體育協會跟韓國鐵人三項協會投訴，惟有關部門卻未有重視事件。崔淑賢自殺的報道傳出後，引起當地市民的憤怒，有人於韓國總統府青瓦台網站請願，要求徹底調查事件，目前已有近9萬人聯署。

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責任編輯：羅嘉欣