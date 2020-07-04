【最年輕爸爸】11歲年輕爸爸發誓會養育BB　14歲懷孕少女計劃為對方生第二胎

▲ 11歲的小男友發誓會養育準備出生的孩子，而Darya亦計劃為對方生育第二胎。

早前俄羅斯一名13歲少女與年僅10歲的小男友初嘗禁果後懷孕，男友頓成「最年輕爸爸」，事件亦震驚國際。現時14歲的少女Darya早前曾自爆遭一名男生性侵，他才是孩子的生父。事件曝光後，小倆口的感情絲毫無損，現時11歲的小男友發誓會養育準備出生的孩子，而Darya亦計劃為對方生育第二胎。

綜合外媒報道，當時10歲男童Ivan只就讀4年級，他愛上就讀7年級、13歲的同校師姐Darya。後來，Darya不斷出現嘔吐，並有肚脹的情況，正患末期癌症的媽媽Elena以為女兒食物中毒，後來覺得不對勁，用驗孕棒檢查後，竟發現女兒懷有兩個月身孕。

小男友非爸爸 少女因姦成孕

當時Darya宣稱經手人是10歲小男友Ivan，二人趁著媽媽不在家時初嘗禁果。然而，Darya在5月時突然於Instagram澄清現懷有女嬰的爸爸並非Ivan，



關於孩子的生父，對我來說是一個痛苦的問題，我有很長時間未能放下，痛苦仍然留在我的靈魂中。

小男友發誓會養育BB

她表示，在去年曾被一名肥胖且高的16歲男生在樓梯上性侵，因當時天已黑，沒有人能救她，相信她腹中女嬰的經手人就是他。而小男友得悉後表示，將會不離不棄地照顧女友，由於知道Darya有一段過去，發誓會共同養育即將出生的女嬰。

計劃生育第二胎

經過醫生檢驗，Darya的預產期將會在今年8月，但因她年輕懷孕，可能會有早產的機會。面對網友詢問會否生育第二胎，她不避諱回答說，

已經計劃生第二胎，生育屬於Ivan和我的孩子。



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責任編輯：王明芳