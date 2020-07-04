58歲男疑體內藏毒偷運進入收押所　懲教署轉交警方跟進

▲ 一名58歲還押人士疑在收押前吞下毒品，遭荔枝角收押所懲教人員發現。（資料圖片）

懲教署表示，一名58歲還押在囚人士疑利用體內藏毒，將懷疑毒品偷運進入荔枝角收押所，被懲教人員發現，案件已轉介警方跟進。

該名還押在囚人士在昨日（3日）因販運危險藥物罪而被還押，懲教人員安排他接受X光身體掃描器檢查後，懷疑他在收押前曾吞下毒品，於是將他隔離並進行密切監察。

懲教署首設男性靜觀戒毒心理治療中心 揉合心理治療加強戒毒效果

至今日（4日）中午12時10分，該名在囚人士排出六粒用膠紙包裝的懷疑毒品。

懲教署發言人表示，署方竭力採取防範措施堵截毒品及未獲授權物品流入懲教院所，以確保轄下懲教院所的良好秩序及維持「零毒品」的羈押環境。

【天氣預測】酷熱天氣警告生效 未來四日最高氣溫33度 【附九天天氣預測】

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：徐紹軒