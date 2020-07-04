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【港區國安法】公共圖書館覆檢黃之鋒陳淑莊等多本著作　暫不供借閱

政治 17:24 2020/07/04

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黃之鋒。（資料圖片）

《港區國安法》刊憲生效不足一周，警方已拘捕10人涉嫌違法，當中1人已提堂。前香港眾志成員黃之鋒在社交網站上表示，自己分別在2013及2015年出版的書籍，已在公共圖書館暫停借閱，狀態顯示為「覆檢中」。

部份民主派人士的著作，包括嶺南大學中文系前助理教授陳雲、公民黨立法會議員陳淑莊等的部分著作，亦因「覆檢中」暫不供市民借閱。

【港區國安法】鄭若驊促勿用「光復香港」口號 稱傳媒正常採訪不須憂慮

根據康文署公共圖書館網頁顯示，由陳雲撰寫的多本書藉，包括《香港城邦論》、《城邦主權論》、《香港保衞戰》、《香港遺民論》均暫時被抽起，黃之鋒的《我不是英雄》、《我不是細路：十八前後》，以及陳淑莊的《邊走邊吃邊抗爭》，目前亦都下架覆檢，

圖書館網頁顯示，黃之鋒的著作狀態為「覆檢中」。（黃之鋒facebook圖片)

網頁顯示，並非作者的所有書籍都正在覆檢，如陳雲部份著作仍可借閱。而其他民主派，包括早前已離港的眾志前主席羅冠聰的著作亦暫未被下架。

羅冠聰證實已離港「未知歸途何期」 未來專注國際連結民間外交工作

黃之鋒在社交網站專頁質疑，是否即使書中內容，不涉及任何主權憲法問題，亦無任何與「國際戰線」有關的內容都仍要審查，形容白色恐怖正不斷彌漫，擔心國安法是用來「以言入罪」的工具，康文署暫未有回應。

另外，沙田區議員、公民黨黃文萱下午議員辦事處開幕前，有多名警員入內，要求移走辦事處內涉嫌違反國安法的標示，並稱有關物品有分裂國家及顛覆國家意圖，否則不排除稍後會派其他警員，就此作出拘捕。

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責任編輯：李淇

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