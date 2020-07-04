警方就搜查手機發出手令　李柱銘等5人臨急申請禁令獲批

▲ 警方早前向資深大律師李柱銘等5人發出搜查電話手令，5人今早（4日）向高等法院申請緊急司法覆核，高等法院批出許可申請，並手令批出臨時禁制令。（資料圖片）

早前壹傳媒創辦人黎智英及資深大律師李柱銘等共15人，分別被控於去年參與組織及煽動未經批准集結等，案件已提訊及押後至下周三（15日）再提訊。其中5名被告，包括資深大律師李柱銘及律師何俊仁於6月26日接獲警方發出搜查電話手令，並指於7天後解封手機。5人遂於今（4日）早向高等法院緊急申請司法覆核，法官批出許可申請，並就手令批出臨時禁制令。

15名民主派人士早前分別被控於去年8月18日、10月1日及10月20日當天參與組織及煽動未經批准集結，案件已兩度於裁判法院提堂，控方擬將案件轉介區域法院處理，案件則押後至下周三（15日）再提訊。

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據悉，警方於6月26日透過律師分別向被告人發出搜查電話的手令，並表明於7天後將會解封手機。其中5名被告包括李柱銘、何俊仁、區諾軒、單仲偕及楊森，今天緊急向高等法院申請挑戰搜查令的司法覆核，及禁止警方執行的禁制令。

資深大律師彭耀鴻今早代表5人到高等法院提出申請，他指電話搜查令界線太闊，完全沒有限制搜查範圍，包括與控罪相關或指搜查在相關時間範圍。彭指警方在檢取手機2個月後才申請手令，於沒有搜查的情況下，已申請將案件轉介區域法院，即等同已完成調查，可見沒有執行的需要及合理性等。

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法官高浩文聽取陳詞後，批出司法覆核許可，並批出禁止警方執行手令的臨時禁止令，並押後至下周五（10日）就臨時禁制令繼續與否聽取雙方陳詞。

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記者：林育慧