瑪嘉烈醫院醫院內科病房再有2名病人帶有耳念珠菌　其中一人情況嚴重

▲ 院方指繼續對病人的緊密接者展開追蹤篩查，並加強執行各項感染控制措施。（資料圖片）

瑪嘉烈醫院今日（4日）公布病人帶有耳念珠菌的情況，醫院再發現兩名內科及老人科病房同一病格內的兩名男病人，分別是60歲及89歲帶有耳念珠菌，但並無感染徵狀，累計患者增加至4人。

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瑪嘉烈內科及老人科早前有2名男病人帶有耳念珠菌，分別是41及86歲。院方發言人今日指出，進行追蹤篩查後，再發現兩名在該內科及老人科病房同一病格內的男病人帶有耳念珠菌，兩名病人正接受隔離治療，其中一人因自身疾病，情況嚴重，另一名病人情況穩定。

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院方發言人指根據既定指引，繼續對病人的緊密接者展開追蹤篩查，並加強執行各項感染控制措施，包括徹底清潔及消毒相關病房、加強病人及環境篩查，以及嚴格執行接觸傳播防護措施， 加強員工及病人手部衞生，並已將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心作出跟進。

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責任編輯：伍瑋瑋