【新冠肺炎】本港新增11宗輸入個案　獲豁免強制檢疫的貨機機師確診

▲ 新增11宗輸入個案中，一名曾到哈薩克及土耳其的貨機機師確診。。

本港今日（4日）未有新增新冠肺炎本地感染個案，惟錄得11宗輸入個案，包括一名曾到哈薩克及土耳其的貨機機師，他是獲豁免接受強制檢疫，返港後一直留在東涌的住所內，其家人沒有出現病徵。本港至今個案累計1,259宗（包括1,258宗確診個案和一宗疑似個案）。

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衞生防護中心今日公布的新增個案涉及6男5女，年齡介乎28至62歲，他們曾於潛伏期身處外地。當中第1,252宗個案涉及一名過往健康良好的54歲男病人，於6月11日至30日病毒潛伏期間曾到哈薩克及土耳其，患者在6月25日出現咳嗽，數日後消退。

他本身是一名貨機機師，屬獲豁免強制檢疫人士，返港後須接受醫學監測，而返港後一直沒有病徵，主要留在東涌昇薈第10座的住所中。

直至昨日（3日）他向一名私家醫生求醫，其深喉唾液樣本今日證實對新冠病毒呈陽性反應，被送往瑪嘉烈醫院接受治療。病人的妻子及女兒沒有出現病徵，已被安排接受檢疫。

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根據《預防及控制疾病條例》（第599章）下的《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）（《規例》）第4（1）條，政務司司長如信納某人或某類別人士，有關人士如果符合條件，即可豁免該人或該類別人士接受強制檢疫，當中有32類人，包括須往返本港與內地、澳門及台灣履行其職責的機組人員。

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鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，衞生防護中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。亦強烈呼籲市民，時刻保持個人和環境衞生，對預防個人受感染和防止病毒在社區擴散至為關鍵。

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記者：伍瑋瑋