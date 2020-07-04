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【新冠肺炎】再多20名確診患者出院　留院的一名病人情況危殆

社會 20:15 2020/07/04

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醫管局指再多20名確診患者出院。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情回穩，醫管局截至今中午，再多20名確診患者出院，至今共有1,145確診或疑似病人康復出院。

【騙徒手法層出不窮】70歲女人墮感情騙局被騙590萬元　警方追緝60歲「未婚夫」

目前公立醫院已啟用602間負壓病房，合共1,170張負壓病床，現時共有96名確診病人分別於8間醫院留醫，其中一人情況危殆（個案編號：595），其餘95人情況穩定。

醫管局會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，監察最新的發展，並適時向公眾及醫護人員提供最新資訊。

【2020實測】夏天汗水或霧氣可影響口罩過濾情況　4款口罩濕度高下過濾率仍高於99%

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責任編輯：徐紹軒

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