【新冠肺炎】再多20名確診患者出院　留院的一名病人情況危殆

▲ 醫管局指再多20名確診患者出院。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情回穩，醫管局截至今中午，再多20名確診患者出院，至今共有1,145確診或疑似病人康復出院。

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目前公立醫院已啟用602間負壓病房，合共1,170張負壓病床，現時共有96名確診病人分別於8間醫院留醫，其中一人情況危殆（個案編號：595），其餘95人情況穩定。

醫管局會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，監察最新的發展，並適時向公眾及醫護人員提供最新資訊。

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責任編輯：徐紹軒