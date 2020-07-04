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【BB大晒】陳凱琳開產前派對公布二胎性別　鄭嘉穎兩年抱兩再當爸爸

娛樂 23:51 2020/07/04

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陳凱琳公布BB性別。(取自IG）

陳凱琳（Grace）早前宣布再懷第二胎，鄭嘉穎兩年抱兩再做爸爸。今日陳凱琳跟一班好友開產前派對，有份出席的單文柔在Instagram限時動態中公開過程，片中Grace把寫上「Boy or Girl」的汽球刺破，公布正陀BB的性別。

陳凱琳去年為鄭嘉穎誕下大仔鄭承悅（Rafael），今年5月宣布再陀B，不過二人一直未有向外界透露第二胎的性別。早前Grace便預告，會在本周公布BB性別。

Grace把派對汽球刺破公布胎兒性別。(取自IG)

【BB大晒】陳凱琳陀第二胎後首度現身　準媽媽Grace穿3吋高跟鞋

今日（7月4日）Grace與一眾好友開Baby Shower，席上Grace把飄出的粉藍色寫著Boy氣球剌破，宣布BB是男孩！其後Grace亦向傳媒証實所懷胎兒是男嬰。

而單文柔之後在Instagram貼出與Grace的合照，更寫道：「期待baby 2 coming﹗#babyYiscoming #babeeshower」為好姊妹而開心。

肥胎唔肥人

5月尾陳凱琳公布懷第二胎，早前現身海洋公園擔任揭幕禮嘉賓時，手腳依然纖幼，更穿上3吋高跟鞋示人，認真貪靚，但目測已懷胎五月。

陳凱琳表示相對陀第一胎時，今次陀B比較舒服，沒有孕吐等不適，胃口更不錯。

Grace早前拍懷孕寫真，可見肥胎不肥人。（取自IG）

問及長子鄭承悅知道快將榮升哥哥時，有甚麼反應時，陳凱琳稱兒子似乎不太知道是什麼回事，不過為免呷醋，他將會送一份禮物給兒子。

有指陳凱琳產後會離開TVB，她強調戲癮依然大，不過現在把家庭放第一位，可能待兒子長大一點再參與拍劇。

撰文 : TOPick柴犬出動

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