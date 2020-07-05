【新冠肺炎】消息：仁濟醫院一名59歲男子初步確診　報稱沒有外遊感染源頭未明

▲ 消息指仁濟醫院一名59歲男子初步確診，或屬連續3星期以來再出現本地感染個案。

本港昨日（4日）新增11宗輸入個案，包括一名獲豁免強制檢疫的貨機機師，不過昨晚消息指，仁濟醫院新增一宗新冠肺炎初步確診個案，患者是59歲男子，曾發燒多日，現時留院接受隔離治療，情况穩定。

【新冠肺炎】本港新增11宗輸入個案 獲豁免強制檢疫的貨機機師確診

消息指患者報稱在潛伏期內沒有外遊紀錄，暫未顯示他與其他確診個案相關。截至昨日，本港至今個案累計1,259宗（包括1,258宗確診個案和一宗疑似個案）。

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根據衞生防護中心紀錄，在７月１日大圍美田邨一名46歲女人確診，並沒有外遊紀錄，但中心調查認為患者可能透過與曾外遊的丈夫及兒子的家居接觸受到感染，故此個案列為與輸入個案有流行病學關連，不計算為本地感染個案，故此昨晚仁濟醫院新增的初步確診個案，是自上月13日祿泉樓的本地感染群組後，再出現的本地個案，或令本港連續三星期沒有本地感染病例紀錄再次斷纜。

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記者：伍瑋瑋