【港區國安法】張建宗指公務員應全面配合政府　履行維護國家安全責任

▲ 張建宗指，特區政府歡迎《港區國安法》的落實。（資料圖片）

《港區國安法》於上同二（30日）晚生效。政務司司長張建宗表示，自己作為港區國安委成員之一，定當竭盡所能做好工作，而公務員隊伍亦應全面配合特區政府，履行維護國家安全的責任，且堅定不移地支持行政長官和特區政府施政。

【港區國安法】涂謹申批「光復」口號與港獨掛勾武斷 陳弘毅：一國底線不能逾越

張建宗今日（5日）發表網誌，指港府歡迎《港區國安法》的落實，立法完善香港維護國家主權、領土完整和安全制度上重要的歷史里程碑，且國安法令香港從政治陰霾中走出來。他認為在國家層面進行《港區國安法》立法可解決國家安全問題，亦可為本港社會早日回復穩定作出必要和及時的決定。

他強調立法不會影響市民正當行使言論自由，包括批評施政或官員等，且對於遵守法紀、愛好和平的市民或新聞工作者來說，只要不觸犯法律定義的分裂國家罪、顛覆國家政權罪、組織實施恐怖活動罪及勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，就毋須擔心。

【港區國安法】教育局向全港學校發通告 要求師生均須正確認識港區國安法

他又指，自己作為港區國安委成員之一，定當竭盡所能做好工作；而公務員隊伍作為特區政府的骨幹，應全面配合特區政府履行維護國家安全的責任，堅定不移地支持行政長官和特區政府施政。

張建宗指，一些西方政客揚言要採取所謂「制裁」行動，是「擺明車馬」干涉中國內政及香港內部事務。對於有示威人士在7月1日進行非法集結，甚至嚴重傷害警務人員身體，他形容情況是「令人髮指」，當中，有部分人士藏有和揮舞寫上「香港獨立」字句的旗幟和印刷品，叫喊「香港獨立」等口號。他強調他們是涉嫌煽動或教唆他人分裂國家，違反《港區國安法》，是公然挑戰中央政府和特區政府的底線，港府會全力支持警隊嚴正執法。

【港區國安法】政府指「光復香港」口號有港獨含義 郭榮鏗：禁叫口號如「文字獄」

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭詩詩