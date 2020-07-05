【移居大馬】「第二家園計劃」90%申請被拒　馬來西亞重新審視MM2H凍結申請至12月

▲ 馬來西亞暫停MM2H申請至12月，強調不會永久凍結計劃。

移民是一向本港的城中熱話，其中馬來西亞的「第二家園」計劃（MM2H）容許外國人以50萬馬幣或以上（約100萬港元）的流動資產證明等條件，就可獲得長達10年的居留簽證，吸引不少港人參與。然而，馬國在7月2日卻宣布，政府正重新審視及改善MM2H，已暫停所有申請，估計會持續至今年12月。

重新審視計劃

馬來西亞旅遊、藝術及文化部長舒克里（Datuk Seri Nancy Shukri）早前宣布，當局會重新審視MM2H，入境部門會研究申請批准程序，目的是改善計劃，預計今年12月完成。

不會永久凍結申請，因為MM2H對國家經濟作出貢獻，它會在明年恢復。

而馬來西亞第二家園全國顧問協會總會長林國獅接受媒體訪問時透露，馬來西亞自去年起收緊MM2H申請，去年9月至11月估計有90%申請被拒絕，而且不准上訴，促請政府給予合理的理由。他指出，過往的拒絕率大約是10%，而且申請人可以上訴。

他又指，香港國安法生效後，申請MM2H的港人不會突然激增，港人申請者自2017年起不斷增加，但仍佔很小的比率，估計因為港人可以選擇行民定居的國家選擇較多。以2017年為例，有6195名來自世界各地的居民申請MM2H，而港人申請者則有339人。

MM2H申請

馬國的「第二家園計劃」，只要年滿21歲的外籍人士就可以申請10年可續期的居留簽證，取得簽證後仍可保留原有國籍。50歲以下申請人必須出示50萬馬幣(約100萬港元)的流動資金證明，及等值1萬馬幣(約2萬港元)的月收入證明。

申請獲批後，申請人要在馬來西亞的銀行存入30萬馬幣(約60萬港元)的定期存款，1年後可以取出其中的15萬馬幣(約30萬港元)作為買房、買車、醫療費或子女學費之用。

申請人可攜帶配偶和21歲以下的未婚孩子一起辦理，並且可以為60歲以上的父母辦理馬來西亞第二家園的陪同簽證。參與者可以在10年簽證有效期內自由往返馬來西亞，不限制逗留時間及出入境次數。

更多相關新聞，

【愉快學習】申請移居大馬平讀IB國際學校 港爸媽：給子女健康成長環境

【第二家園】移居馬來西亞門檻相對較低 港人夫婦定居大馬慶幸女兒不必再爭起跑線

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick 推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度 立即免費下載: bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳