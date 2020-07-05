【撲朔迷離】波蘭神秘墓葬115具兒童遺骸出土　骸骨嘴塞硬幣揭古代神秘祭祀儀式

▲ 波蘭一個村莊附近近日進行高速公路工程期間，前後竟意外共挖出115具兒童遺骸。

波蘭一個村莊附近近日進行高速公路工程期間，前後竟意外共挖出115具兒童遺骸，部份死者的嘴裡更被塞進硬幣。當地考古學家指，現場應該是16世紀晚期的天主教教堂墓地，而死者嘴含硬幣的現象亦揭示出一個古老的墓葬傳統儀式。

遺骸沿東西向軸線排列

據波蘭傳媒《第一新聞》報道，波蘭喀爾巴阡山省（Podkarpackie）尼斯科縣（Nisko）一個村莊附近早前正進行高速公路工程，惟施工期間卻意外挖出多具遺骸。後經當局證實，當中大約70%至80%的遺骸是屬於兒童。

當地考古團隊到場視察發現，所有埋葬在沙地中的遺骸都沿着東西向軸線排列，頭部向西仰躺，雙手放在身體兩側，當中部份死者更口含硬幣，考古學家奧列塞克（Catherine Oleszek）表示：「這肯定是他們的信仰標誌」。

嘴含硬幣為賄賂冥河擺渡者

奧列塞克指出，這是一項古老、前基督教時代的墓葬傳統，人們在死者嘴裡放進硬幣「歐布」（Obols），作為給予冥河擺渡者的報酬或賄賂，希望能讓死者在死後順利渡過冥河，此習俗「延續很長一段時間，直到19世紀，教宗庇護九世（Pope Pius IX）都仍在實行」。

奧列塞克根據遺骸的保存狀態和排列方式判斷：「這是一個天主教堂的墓地，肯定受到良好照顧，沒有遭到他人破壞」。另外根據硬幣的鑄造年代，判定墓地可追溯到約是波蘭和立陶宛聯邦國王齊格蒙特三世（Sigismund III Vasa）以及卡齊米日（John IICasimir）執政時期，時間分別是1587年至1632年、1648年至1668年，奧列塞克並指出，由於遺址沒有發現其他遺物，說明埋葬於此地的人們非常貧窮。據了解，遺骸出土並經過專家研究後，將被送往當地教堂墓園安葬。

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責任編輯:王俊賢