【港區國安法】籲港人勿挑戰及衝擊法例　譚耀宗：將香港變成顛覆國家基地「好大件事」

▲ 譚耀宗籲港人切勿挑戰國安法。（資料圖片）

全國人大常委會上周二（30日）通過「港區國安法」，並即日生效。全國人大常委譚耀宗今日（5日）呼籲港人勿再挑戰及衝擊《港區國安法》，若將香港變成顛覆國家的基地是「好大件事」。

譚耀宗今早出席商台節目時，被問到條文是否算「辣」，他稱7月1日仍有人上街，甚至展示「港獨旗」，反映市民不怕，但當《港區國安法》實施後，之前可以做的事情，對現在來說是「有問題」，希望港人不要再挑戰或衝擊《港區國安法》，因分裂國家、「搞港獨」等行為會將香港變成顛覆國家基地是「好大件事」。

他坦言國家安全工作相對複雜，牽涉範圍較廣，加上香港自回歸後一直沒有專門部門處理，以致去年出現連串衝擊，但他相信執法部門已經有所準備，而政府亦會投入及重視相關工作。

他再節目後會見傳媒時，被問及公共圖書館正覆檢部分政治人物的書籍，並將書籍下架，法例生效後，是否已影響到香港的言論及出版自由，他稱批評政府本身並不存在任何問題，但需留意內容是否與國安法有抵觸，如有抵觸便要考慮如何處理。

至於人大常委會就《港區國安法》立法是否一次的安排，他則指，人大常委會是可以在法例行了一段時間後改善法例，有規定指可以在法例推行一年後改善法例，不會在短時間內進行，但現階段無提及相關事宜。

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責任編輯：郭詩詩